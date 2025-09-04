Madagascar: Santé publique - La couverture vaccinale renforcée

Plusieurs équipements essentiels ont été mis à disposition à l'échelle nationale dans le cadre du renforcement du Programme Élargi de Vaccination (PEV) et de la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Hier, une cérémonie de remise de matériel roulant s'est tenue au Centre de Conférence Internationale Ivato (CCI).

Parmi eux : dix-huit ambulances, mille quatre cent trente-deux motos tout-terrain, un camion avec chambre froide, deux camions de grande capacité, treize véhicules tout-terrain, ainsi que trente-neuf véhicules réfrigérés.

« Ces véhicules, financés grâce au soutien de nos partenaires tels que l'Alliance Gavi, l'Unicef et la Banque mondiale, traduisent en actions concrètes notre engagement à renforcer la présence de l'État en rapprochant les services de santé de la population, jusque dans les zones les plus reculées »,a déclaré Andry Rajoelina, président de la République.

Réfrigérateurs solaires

En 2013, seuls 3 % des réfrigérateurs et congélateurs de stockage des vaccins fonctionnaient à l'énergie solaire. À la fin de l'année 2019, ce taux est passé à 49 %, et en 2025, 98 % des réfrigérateurs solaires auront été installés à travers Madagascar. Désormais, chaque nouveau CSB II inauguré est équipé de réfrigérateurs solaires.

En 2015, de nombreux enfants avaient été vaccinés, mais certains avaient malheureusement développé des handicaps, car les vaccins n'avaient pas été correctement conservés. Les équipements de réfrigération fonctionnaient alors au pétrole, indique le président.

Aujourd'hui, ces véhicules permettront surtout « aux agents de santé d'assurer la distribution des vaccins et des médicaments, le suivi des femmes enceintes et des enfants, ainsi que la réponse rapide aux urgences sanitaires dans nos communes », a-t-il ajouté. L'objectif est d'atteindre un taux de vaccination de 100 % des enfants.

Le ministre de la Santé publique, Zely Arivelo Randriamanantany, a rappelé que cette initiative permettra également de doter tous les districts d'ambulances.

« Aucun district ne sera désormais laissé sans ambulance. Les cent vingt districts de Madagascar en bénéficieront, ce qui constitue une avancée majeure pour la santé publique », a-t-il souligné.

Ainsi, il n'y aura plus de rupture de la chaîne du froid :les vaccins quitteront le centre national de stockage, voyageront dans ces camions frigorifiques et seront ensuite acheminés vers toutes les régions du pays.