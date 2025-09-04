Madagascar: Danse-pulse 2025 - Le Hip-Hop debout à l'honneur

Un souffle artistique inédit envahit l'IFM avec des ateliers de danse Hip-Hop debout, ouverts à tous et animés par des passionnés de la discipline.

Ce mercredi 3 septembre, l'Institut Français de Madagascar a vibré au rythme du locking lors d'un atelier animé par Didiman, un spécialiste de la danse, dans le cadre du programme Pulse 2025, l'Avant-Temps Fort Danse. Véritable plateforme d'expérimentation artistique, cet événement se veut à la fois un espace de découverte pour le grand public et un moment de perfectionnement pour les danseurs confirmés.

Durant toute la semaine, c'est l'association Mada Danse Debout, une association de référence du Hip-Hop debout à Madagascar, qui assure les ateliers. Popping, locking et newstyle figurent au programme, avec une pédagogie adaptée à tous les niveaux : de simples bases pour les curieux aux techniques plus approfondies pour les passionnés expérimentés.

On a pu constater la présence de nombreux jeunes passionnés de danse, venus vivre cette expérience unique. Certains découvraient pour la première fois le Hip-Hop debout, tandis que d'autres, déjà initiés, cherchaient à affiner leurs mouvements et enrichir leur style. Tous partageaient la même énergie et le même enthousiasme, créant une atmosphère dynamique et conviviale.

L'initiative s'inscrit dans une démarche de transmission et de partage, deux valeurs au coeur du Hip-Hop. Plus qu'un simple apprentissage, il s'agit de vivre une expérience collective où amateurs et confirmés évoluent ensemble.

À travers Pulse, l'IFM affirme son rôle d'accompagnateur de talents et de promoteur des cultures urbaines, offrant au public une occasion unique de plonger dans l'univers vibrant de la danse Hip-Hop debout.