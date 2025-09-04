Madagascar: Éclipse - La Terre s'illuminera d'une lune rouge

Dans la nuit du dimanche 7 septembre, la Lune prendra une teinte rouge pendant plusieurs minutes. Une éclipse lunaire totale va se produire.

« On parle d'éclipse lunaire totale lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent parfaitement. La Lune ne disparaît pas pour autant, mais elle prend une couleur rouge-cuivrée, car la lumière solaire est filtrée par l'atmosphère terrestre, qui ne laisse passer que les rayons rouges, créant un effet spectaculaire », expliquent les membres de Haikintana Astronomy.

Ce phénomène céleste sera visible depuis toute l'île. Il s'agirait de l'éclipse la plus longue depuis 2022. Le début de l'éclipse est prévu à 18h28, pour Antananarivo. Il s'agit du début de la pénombre. La phase totale commencera à 20h30, le maximum sera atteint à 21h11, et la fin de la phase totale à 21h52. Enfin, l'éclipse se terminera à 23h55.

Les habitants de toute l'île, et surtout les amateurs d'astronomie, pourront admirer ce spectacle unique, qui coïncide avec la pleine lune. Contrairement à une éclipse solaire, l'observation d'une éclipse lunaire est sans danger et ne nécessite aucun équipement particulier. Espérons que le ciel sera dégagé pour permettre à Madagascar de profiter pleinement de ce spectacle exceptionnel et rare. Les prévisions météorologiques de la journée et du soir de dimanche n'étaient pas encore disponibles, hier.