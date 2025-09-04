Afrique: Karaté/Championnat d'Afrique - Madagascar accueille la joute continentale de 2026

La nouvelle est officielle. Madagascar organisera le Championnat d'Afrique de Karaté cadets, juniors et seniors 2026. La décision a été validée à l'unanimité par le Comité exécutif de l'Union des fédérations africaines de karaté (Ufak) au cours de sa réunion du 29 août. L'événement se tiendra à Antananarivo, du 7 au 13 septembre 2026.

L'instance continentale a salué la qualité du dossier malgache et l'implication des autorités, gages d'un succès pour ce rendez-vous majeur du karaté africain. L'Ufak a promis un appui technique et institutionnel afin de garantir la réussite de cette compétition, qui réunira l'élite du continent. Pour la Fédération Malgache de Karaté, il s'agit d'une occasion historique de démontrer son savoir-faire organisationnel et de renforcer le rayonnement du sport national.

« C'est une grande fierté pour moi, pour les staffs et pour la grande famille du karaté malgache d'avoir la confiance de la fédération internationale. Cette reconnaissance est le fruit des efforts que nous avons entrepris depuis 2023.

Nous allons relever un grand défi en 2026 avec l'organisation à domicile d'une compétition continentale. Antonio Espinós et son épouse effectueront une visite officielle à Madagascar, lors du championnat d'Afrique de l'Est, du 17 au 20 décembre.

La réussite de ce grand défi reposera sur la solidarité de toute la structure et sur l'appui constant du président de la République, Andry Rajoelina, du Premier ministre Christian Ntsay, ainsi que du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdullah Marson Moustapha», confie Emile Ratefinanahary, président de la FKM.