Madagascar: BeatBox - Do B ouvre la scène internationale aux talents locaux

La finale de la 7e édition du BeatBox Battle Madagascar, championnat national de beatbox, se tiendra le 7 septembre à 14 h au CGM Analakely. Seize finalistes seront en lice dans la catégorie solo, unique discipline au programme cette année.

Initiée par Do B Rasolofoarison, champion du monde de beatbox en 2023 en Allemagne dans la catégorie vocal scratch, la compétition se veut une véritable vitrine pour les jeunes talents malgaches. Le jury sera composé de figures emblématiques du beatbox, dont Do B lui-même, ainsi que des champions nationaux des éditions passées comme J-Ann, Ny Tsix et Ratom.

Le concours sera diffusé en direct sur YouTube, afin de donner une visibilité internationale aux artistes locaux. Le vainqueur gagnera non seulement des lots, mais surtout une place pour représenter Madagascar au Championnat du monde de beatbox en Allemagne en 2026, avec les gagnants précédents depuis 2023.

Depuis sa première édition en 2018, qui comptait 16 inscrits, l'événement a doublé ses participants. Pour Do B, cette progression témoigne du potentiel du beatbox malgache. « Je crois que le beatbox à Madagascar a un grand avenir. Après mon titre mondial, les regards internationaux se tournent vers nous. Mais il faut encore sensibiliser le public et donner à cet art la valeur qu'il mérite. »