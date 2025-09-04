Madagascar: Ilafy - Une bande cagoulée trahie par les caméras

4 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une famille composée de trois personnes affirme avoir été victime d'une attaque à main armée, dans la nuit de lundi à mardi, à Ilafy. Cinq individus, dont certains cagoulés, ont pris pour cible leur domicile ainsi que leur bar. Ils ont emporté de nombreux objets. Grâce aux caméras de surveillance, les trois occupants ont pu fuir à temps vers une maison voisine.

À en croire les victimes, les assaillants, organisés, étaient armés. Trois étaient masqués, un portait une capuche, et un autre avait le visage découvert. Les images montrent les individus rôdant autour d'un véhicule avant de pénétrer dans le bar, inoccupé après la fuite des propriétaires. Ils ont ensuite fouillé les lieux et raflé divers objets, dont des téléphones portables.

Cependant, un gendarme intervenu sur place aurait qualifié les faits de « cambriolage simple », une interprétation qui contraste fortement avec le récit de la famille, laquelle insiste sur la présence d'armes à feu et le caractère menaçant de l'intrusion.

Les victimes, encore sous le choc, lancent un appel à toute personne disposant d'informations sur les auteurs.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.