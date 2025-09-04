Madagascar: Ikongo - Un ouvrier en bâtiment tué de sang-froid

Un drame a éclaté dans la matinée d'avant-hier sur un chantier de construction dans l'agglomération centrale d'Ikongo. Un aide-maçon, en état d'ébriété, a mortellement poignardé l'ouvrier pour lequel il travaillait, à la suite d'un différend d'ordre financier. La victime a succombé à ses blessures lors de son évacuation à l'hôpital.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, l'agresseur, sentant fortement l'alcool dès son arrivée au travail, aurait réclamé le paiement de ses dus à son collègue. La discussion a rapidement dégénéré. Dans un accès de colère, l'aide-maçon a sorti un couteau et l'a enfoncé en plein coeur de l'ouvrier pour ensuite le tourner dans sa poitrine, sous les yeux de plusieurs personnes, pétrifiées devant cette scène d'horreur.

Consternation

Alertés par les cris, des riverains et des membres du comité de vigilance sont intervenus aussitôt. L'homme, armé de son couteau, a opposé une vive résistance et a tenté de repousser ceux qui voulaient l'immobiliser. Grâce à l'ingéniosité des jeunes accourus sur place, il a finalement été maîtrisé. L'agresseur a été remis aux Forces de police. Il est actuellement placé en garde à vue au commissariat.

La victime habitait à Voninkazo Ikongo, une commune voisine, où résidait encore sa famille. Après constat de son décès au centre hospitalier d'Ikongo, sa dépouille mortelle a été transportée à son village. Les médecins n'ont rien pu faire pour sauver sa vie, la blessure au coeur s'étant révélée fatale. Son corps est prévu être acheminé dans sa ville natale à Ambohimahasoa Fianarantsoa où se dérouleront les obsèques.

Les autorités locales ont ouvert une enquête sur ce crime sordide. Des sources proches de l'affaire indiquent que l'auteur, régulièrement employé comme aide-maçon, avait déjà manifesté un comportement agressif à chaque fois qu'il consommait de l'alcool. Le présumé meurtrier est actuellement entre les mains des enquêteurs. Il devra répondre devant la justice de cet homicide qui a plongé le voisinage dans une profonde consternation.