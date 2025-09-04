Madagascar: Escroquerie - Saisie de faux billets de dix mille dollars

4 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Grosse prise pour les hommes de la Gendarmerie nationale de Mahajanga. Cent faux billets de grosse coupure, d'une valeur nominale de cent dollars chacun, soit un total de dix mille dollars, ont été découverts chez un homme venu d'Antananarivo.

Le groupement de la gendarmerie de Mahajanga a été informé par des gens de bonne volonté qu'un individu tentait de trouver un endroit pour écouler les faux billets, hier matin. Ils ont alors tendu un piège et arrêté l'homme dans l'après-midi.

Passant aux aveux durant son interrogatoire, le faussaire a reconnu être arrivé à Mahajanga lundi vers 17 heures, en compagnie d'un ami qui a pris la fuite. Leur objectif était d'échanger les faux billets à Mahajanga. Il a été arrêté et placé en garde à vue à la gendarmerie. Les faux billets ont été confisqués et les recherches se poursuivent pour retrouver le complice.

