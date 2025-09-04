Afrique: Le Gabon bat les Seychelles et prend la tête du Groupe F

Le Gabon a réalisé une performance éclatante lors de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en battant les Seychelles 4-0. Cette victoire, marquée par un triplé de Denis Bouanga et un but de Yannis M'Bemba, propulse les Panthères en tête du Groupe F, mettant ainsi la pression sur la Côte d'Ivoire avant leur match crucial contre le Burundi le 5 septembre.

Dès le coup d'envoi, les Gabonais ont imposé leur rythme. Denis Bouanga a ouvert le score dès la 4e minute, profitant d'une passe décisive de Teddy Averlant Andami. Il a ensuite doublé la mise à la 34e minute, avant de compléter son triplé à la 38e minute, grâce à une passe de Guelor Kanga. En fin de match, Yannis M'Bemba a scellé la victoire avec un quatrième but à la 89e minute.

Bouanga, l'homme du match

Denis Bouanga a été l'homme du match avec son triplé, le premier en sélection. L'ailier gauche du Los Angeles FC, a démontré toute l'étendue de son talent et de son efficacité. Cette victoire du Gabon a relancé la course à la qualification dans le Groupe F. Avec 18 points, les Panthères devancent désormais les Ivoiriens de deux points. Le match entre ces deux équipes, prévu le 9 septembre à Franceville, s'annonce comme un véritable choc pour la tête de cette poule. La Côte d'Ivoire, qui affronte le Burundi le 5 septembre, devra impérativement s'imposer pour reprendre la première place.