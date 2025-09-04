Afrique: Éliminatoires Coupe du Monde 2026 - Le point sur la situation avant la reprise sur le continent

Les éliminatoires africaines reprennent mercredi, avec des enjeux décisifs et des places à la Coupe du Monde 2026, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, à décrocher.

L'équation est simple : les neuf vainqueurs de groupe se qualifient directement pour le tournoi, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes disputeront les barrages de la CAF pour une chance de rejoindre le tournoi intercontinental.

Voici l'état des lieux, groupe par groupe, avec les classements actuels et les prochaines rencontres.

Groupe A

L'Égypte impose un rythme intense et pourrait presque assurer la première place avec une nouvelle fenêtre réussie. Le Burkina Faso reste le seul concurrent crédible et tentera un sursaut final s'il gère ses matchs avant un éventuel duel décisif contre les Pharaons. Sierra Leone, Éthiopie et Guinée-Bissau se battent pour les places et gardent un mince espoir pour la course aux meilleurs deuxièmes. Djibouti doit obtenir un résultat pour relancer sa dynamique.

Matchs à venir

4 sept : Guinée-Bissau - Sierra Leone

5 sept : Djibouti - Burkina Faso ; Égypte - Éthiopie

8 sept : Guinée-Bissau - Djibouti

9 sept : Burkina Faso - Égypte ; Sierra Leone - Éthiopie

Classement

Égypte 18 pts ;

Burkina Faso 11pts ;

Sierra Leone 8 pts;

Éthiopie 6 pts;

Guinée-Bissau 6 pts;

Djibouti 1 pt

Groupe B

Ce groupe s'annonce comme un véritable choc. RD Congo, Sénégal et Soudan sont séparés d'un point seulement. Cette fenêtre met en lumière un duel clé entre la RD Congo et le Sénégal. La montée en puissance du Soudan maintient la pression sur les deux géants et installe une course à trois qui pourrait durer jusqu'à la dernière journée. Togo, Soudan du Sud et Mauritanie cherchent des victoires qui pourraient encore influencer le haut du classement.

Matchs à venir

5 sept : Soudan du Sud - RD Congo ; Mauritanie - Togo ; Sénégal - Soudan

9 sept : RD Congo - Sénégal ; Mauritanie - Soudan du Sud ; Togo - Soudan

Classement

RD Congo 13 pts ;

Sénégal 12 pts ;

Soudan 12 pts;

Togo 4 pts;

Soudan du Sud 3 pts ;

Mauritanie 2 pts

Groupe C

L'Afrique du Sud a pris un peu d'avance, mais la section reste volatile. Derrière Bafana Bafana, le trio Rwanda, Bénin et Nigeria est serré. Le match Nigeria-Rwanda sera crucial pour les deux équipes, tandis que Lesotho et Zimbabwe doivent transformer leurs belles performances en victoires pour rester dans la course. Si l'Afrique du Sud gère son déplacement et résiste à Nigeria à domicile, elle sera difficile à rattraper.

Matchs à venir

5 sept : Bénin - Zimbabwe ; Lesotho - Afrique du Sud

6 sept : Nigeria - Rwanda

9 sept : Zimbabwe - Rwanda ; Afrique du Sud - Nigeria ; Bénin - Lesotho

Classement

Afrique du Sud 13 pts ;

Rwanda 8 pts ;

Bénin 8 pts;

Nigeria 7 pts;

Lesotho 6 pts;

Zimbabwe 4 pts;

Groupe D

Le Cap-Vert réalise une excellente campagne mais doit affronter deux missions délicates : un déplacement piège à Maurice avant un potentiel duel pour la première place contre le Cameroun. Les Lions Indomptables viseront à battre Eswatini pour maintenir la pression, tandis que Libye et Angola pourraient jouer les trouble-fêtes si l'un des deux leaders flanche. Les marges sont étroites et une seule mauvaise soirée peut tout changer.Matchs à venir

4 sept : Angola - Libye ; Maurice - Cap-Vert ; Cameroun - Eswatini

8 sept : Libye - Eswatini

9 sept : Cap-Vert - Cameroun ; Angola - Maurice

Classement

Cap-Vert 13 pts ;

Cameroun 12 pts ;

Libye 8 pts;

Angola 7 pts;

Maurice 5 pts;

Eswatini 2 pts

Groupe E

Le Maroc est parfait et file vers l'Amérique du Nord, mais la lutte pour la deuxième place reste intense avec la Tanzanie, la Zambie et le Niger qui se suivent de près. Avec le retrait de l'Érythrée, il y a un facteur de moins à gérer, donnant un poids particulier aux confrontations directes entre les poursuivants. La double confrontation du Maroc -- à domicile contre le Niger puis à l'extérieur contre la Zambie -- pourrait indirectement déterminer le meilleur des autres.

Matchs à venir

5 sept : Congo - Tanzanie ; Maroc - Niger

8 sept : Zambie - Maroc

9 sept : Tanzanie - Niger

Classement

Maroc 15 pts ;

Tanzanie 9 pts ;

Zambie 6 pts ;

Niger 6 pts;

Congo 0 pt;

(Groupe à cinq équipes après le retrait de l'Érythrée.)

Groupe F

Ce groupe s'annonce comme un duel spectaculaire. La Côte d'Ivoire mène, mais le Gabon reste dans le coup et reçoit les Éléphants dans un match qui pourrait définir la poule. Le Burundi reste mathématiquement en course, tandis que le Kenya et la Gambie doivent réaliser une fenêtre parfaite pour relancer leurs espoirs. Les Seychelles, en quête de leur premier point, peuvent encore influencer la course en gênant les poursuivants.

Matchs à venir

3 sept : Seychelles - Gabon

5 sept : Kenya - Gambie ; Côte d'Ivoire - Burundi

9 sept : Kenya - Seychelles ; Gabon - Côte d'Ivoire ; Gambie - Burundi

Classement

Côte d'Ivoire 16 pts ;

Gabon 15 pts;

Burundi 10 pts;

Kenya 6 pts;

Gambie 4 pts;

Seychelles 0 pt

Groupe G

L'Algérie a repris le contrôle, mais le Mozambique reste proche pour maintenir la pression. Le Botswana et l'Ouganda sont à égalité et représentent une menace, tandis que la Guinée doit réaliser une victoire éclatante pour revenir dans la conversation du top 2. Avec l'Algérie affrontant le Botswana avant de se déplacer à Conakry, les leaders ne peuvent se permettre le moindre relâchement.

Matchs à venir

4 sept : Algérie - Botswana

5 sept : Ouganda - Mozambique ; Somalie - Guinée

8 sept : Mozambique - Botswana ; Guinée - Algérie ; Ouganda - Somalie

Classement

Algérie 15 pts ;

Mozambique 12 pts ;

Botswana 9 pts ;

Ouganda 9 pts ;

Guinée 7 pts;

Somalie 1 pt

Groupe H

La Tunisie domine et peut faire un pas décisif si elle bat le Liberia à domicile puis négocie un déplacement compliqué en Guinée équatoriale. La Namibie, à quatre points, doit battre le Malawi puis assurer contre São Tomé et Príncipe pour rester dans la course. Le Liberia peut encore espérer une surprise en accrochant l'un des leaders, tandis que le Malawi reste un adversaire redoutable capable d'influencer le classement.

Matchs à venir

4 sept : São Tomé et Príncipe - Guinée équatoriale ; Tunisie - Liberia

5 sept : Namibie - Malawi

8 sept : Guinée équatoriale - Tunisie ; Malawi - Libéria

9 sept : Namibie - São Tomé et Príncipe

Classement

Tunisie 16 pts;

Namibie 12 pts;

Liberia 10 pts;

Guinée équatoriale 7 pts;

Malawi 6 pts;

São Tomé et Príncipe 0 pt

Groupe I

Le Ghana mène un groupe très disputé mais doit encore se méfier du Mali lors d'un match clé à domicile. Les Comores continuent de surprendre et peuvent resserrer la course si elles confirment leur dynamique, tandis que Madagascar reste en contact mais ne peut pas se permettre de faux pas contre ses rivaux directs. Avec six points en jeu, ce groupe pourrait basculer rapidement sur quatre jours.

Matchs à venir

4 sept : Tchad - Ghana ; Madagascar - République centrafricaine ; Mali - Comores

7 sept : République centrafricaine - Comores

8 sept : Madagascar - Tchad ; Ghana - Mali

Classement

Ghana 15 pts ;

Comores 12 pts;

Madagascar 10 pts;

Mali 9 pts;

République centrafricaine 5 pts;

Tchad 0 pt