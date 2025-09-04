Tunisie: Santé - Renforcer le partenariat avec les anesthésistes-réanimateurs pour optimiser la qualité des soins et la sécurité des patients

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a rencontré ce mercredi soir le nouveau bureau exécutif de l'Association tunisienne d'anesthésie, de réanimation et de traitement de la douleur. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du soutien aux spécialités médicales essentielles.

La réunion a été consacrée à l'élaboration d'une feuille de route pratique pour améliorer cette spécialité centrale, ce qui aura un impact direct sur la qualité des soins et la sécurité des patients, selon un communiqué du ministère de la Santé.

La feuille de route comprend notamment :

La création d'unités spécialisées au sein des services (consultations pré-opératoires, salles de réveil, et unités de réanimation).

L'acquisition groupée d'équipements lourds (ventilateurs, moniteurs, équipements d'anesthésie) selon des critères justes et transparents.

La valorisation du personnel paramédical par la formation continue et la motivation.

La révision de la classification des médicaments d'anesthésie et de réanimation et l'uniformisation du codage des procédures.

Le développement de la recherche scientifique et de la formation en partenariat avec l'association scientifique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a souligné que ces réformes traduisent la vision de l'État pour améliorer le parcours du patient, depuis la consultation pré-anesthésique jusqu'à la phase post-opératoire, et garantir la qualité des services dans toutes les régions.