Tunisie: Kaïs Saïed instruit une réaction ferme après la mort d'un Tunisien à Marseille

À la suite du meurtre du citoyen tunisien Abdelkader Dhibi, survenu le 2 septembre 2025 à Marseille, et sur instruction du président de la République, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a convoqué, dans l'après-midi du 3 septembre 2025, le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France à Tunis, en l'absence de l'ambassadrice de la République française actuellement hors du pays, pour lui exprimer une protestation ferme concernant ce meurtre commis par des membres de la police française.

Dans un communiqué rendu public mercredi soir 3 septembre 2025 sur sa page officielle Facebook, le ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger précise que le secrétaire d'État a demandé au chargé d'affaires français par intérim de transmettre aux autorités de son pays que la Tunisie considère cet acte comme un homicide injustifié et attend du côté français toute la rigueur et la célérité nécessaires dans l'enquête afin d'établir les responsabilités.

La Tunisie entend également prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les droits de la victime et de sa famille et obtenir justice.

Par ailleurs, le président de la République a donné instruction à l'ambassadeur de Tunisie à Paris de transmettre la même position aux autorités françaises et de prendre, en coordination avec notre consulat général à Marseille, les dispositions nécessaires pour rapatrier le corps du défunt en Tunisie dans les plus brefs délais.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a également pris contact avec la famille du défunt afin de lui présenter ses condoléances et de l'informer de l'ensemble des démarches entreprises pour défendre les droits de la victime et de ses proches.

La Tunisie réaffirme enfin son plein engagement et sa vigilance constante à protéger les intérêts de tous les Tunisiens et à les défendre où qu'ils se trouvent à l'étranger.