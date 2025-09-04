Tunisie: Kaïs Saïed instruit une réaction ferme après la mort d'un Tunisien à Marseille

3 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

À la suite du meurtre du citoyen tunisien Abdelkader Dhibi, survenu le 2 septembre 2025 à Marseille, et sur instruction du président de la République, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a convoqué, dans l'après-midi du 3 septembre 2025, le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France à Tunis, en l'absence de l'ambassadrice de la République française actuellement hors du pays, pour lui exprimer une protestation ferme concernant ce meurtre commis par des membres de la police française.

Dans un communiqué rendu public mercredi soir 3 septembre 2025 sur sa page officielle Facebook, le ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger précise que le secrétaire d'État a demandé au chargé d'affaires français par intérim de transmettre aux autorités de son pays que la Tunisie considère cet acte comme un homicide injustifié et attend du côté français toute la rigueur et la célérité nécessaires dans l'enquête afin d'établir les responsabilités.

La Tunisie entend également prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les droits de la victime et de sa famille et obtenir justice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le président de la République a donné instruction à l'ambassadeur de Tunisie à Paris de transmettre la même position aux autorités françaises et de prendre, en coordination avec notre consulat général à Marseille, les dispositions nécessaires pour rapatrier le corps du défunt en Tunisie dans les plus brefs délais.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a également pris contact avec la famille du défunt afin de lui présenter ses condoléances et de l'informer de l'ensemble des démarches entreprises pour défendre les droits de la victime et de ses proches.

La Tunisie réaffirme enfin son plein engagement et sa vigilance constante à protéger les intérêts de tous les Tunisiens et à les défendre où qu'ils se trouvent à l'étranger.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.