Tunisie: Zones industrielles - Mise en place d'un comité pour évaluer les stations de pompage d'eau

Suite à une réunion tenue mercredi au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, il a été décidé de créer un comité conjoint pour étudier la situation des stations de pompage d'eau dans les zones industrielles. Ce comité, qui sera supervisé par le ministère, aura pour mission d'examiner au cas par cas les aspects techniques et fonciers des stations, et de prendre les mesures nécessaires pour les transférer à l'Office National de l'Assainissement (ONAS) dans les plus brefs délais et conformément aux réglementations en vigueur.

Cette réunion, présidée par la ministre Fatma Thabet Chiboub, a abordé les mécanismes de transfert de certaines stations de pompage à l'ONAS. Étaient présents le PDG de l'ONAS, le PDG et des cadres de l'Agence Foncière Industrielle (AFI), ainsi que de hauts fonctionnaires du ministère, selon un communiqué.

L'importance de ce transfert a été soulignée pour garantir l'entretien des équipements et la qualité des services. La ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination et de simplifier les procédures administratives afin de trouver des solutions pratiques et durables au service de l'intérêt général.

Dans le même contexte, et afin de fournir une infrastructure industrielle répondant aux besoins des investisseurs, la ministre a également rencontré le PDG de l'AFI, Kais Majeri, et des cadres de l'agence pour suivre le programme de travail et les projets en cours.

Les discussions ont porté sur l'avancement des projets d'aménagement et les moyens d'accélérer leur mise en oeuvre. Elles ont également concerné la situation des parcelles inexploitées et la manière de les réintégrer dans le cycle économique, tout en renforçant l'accompagnement des promoteurs industriels pour les encourager à achever leurs constructions et à démarrer la production.

La ministre a souligné la nécessité d'accélérer la validation des réserves foncières industrielles pour renforcer le patrimoine foncier destiné à l'investissement. Elle a rappelé le rôle stratégique de l'AFI dans l'accompagnement des investisseurs, la simplification des procédures et le renforcement de la communication directe. Elle a également appelé à des rencontres régulières entre les différentes entités publiques pour une meilleure coordination et une mise en place rapide de solutions pratiques.

Depuis sa création en 1973, l'Agence Foncière Industrielle joue un rôle central dans la promotion du développement et de l'investissement. Elle a aménagé 115 zones industrielles sur plus de 3 000 hectares, ce qui a permis d'accueillir plus de 6 000 entreprises industrielles.