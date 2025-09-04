Tunisie: Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat évalue l'efficacité de son portail de services en ligne

Afin de suivre et d'évaluer la numérisation du travail administratif et la mise en place de services en ligne, une réunion de travail s'est tenue ce mercredi 3 septembre 2025 au ministère de l'Équipement et de l'Habitat. Présidée par le ministre Salah Zouari, cette session a été consacrée à l'évaluation de l'efficacité et de la performance du portail de services en ligne, qui propose 16 services administratifs, notamment ceux liés à l'octroi de licences pour les entreprises de construction et de travaux publics.

La réunion a permis d'évaluer l'efficacité du service administratif concernant l'obtention des licences pour les entreprises de construction. L'objectif est de simplifier les procédures pour les usagers, de les dispenser de se déplacer au ministère et de faciliter le contrôle des ressources humaines, matérielles et financières des titulaires de licences.

Le ministre a recommandé de continuer à développer ce service, mis en ligne il y a près d'un an, afin de corriger les éventuelles lacunes et d'améliorer les services fournis aux citoyens. Il a également souligné la nécessité de lancer des campagnes d'information et de sensibilisation auprès des professionnels pour les encourager à utiliser ce service. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de numérisation des services administratifs et vise à garantir une plus grande transparence et efficacité dans l'exécution des projets publics.

L'avancement de la numérisation des autres services a aussi été examiné. Les participants ont discuté des moyens de les améliorer et de résoudre les problèmes en suspens, en coordination avec les différentes parties prenantes, pour une mise en service dans les plus brefs délais.

Le chef de cabinet, le directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique, ainsi que plusieurs cadres du ministère ont assisté à cette réunion.