Tunisie: Le Club Africain gagne par forfait contre le CA Bizertin

L'instance dirigeante de la Ligue Nationale de Football Professionnel a décidé, lors de sa réunion d'aujourd'hui, d'accorder une victoire sur tapis vert de 2-0 au Club Africain contre le Club Athlétique Bizertin. Cette décision fait suite aux incidents survenus lors du match qui s'est déroulé le 27 août dernier, pour le compte de la quatrième journée de la Ligue 1.

La Ligue a également imposé d'autres sanctions au Club Athlétique Bizertin, notamment de jouer ses trois prochains matchs à l'extérieur sans public, sur un terrain qui sera désigné par la Fédération Tunisienne de Football ou la Ligue Nationale de Football Professionnel.

De plus, une amende de 20 000 dinars a été infligée en raison des projectiles lancés par les supporters du CAB, qui ont blessé le deuxième arbitre assistant à la tête. L'arbitre principal a par conséquent décidé d'arrêter définitivement le match après avoir consulté les capitaines des deux équipes et les représentants de la Ligue.

Suite à cette décision, le Club Africain grimpe à 9 points et se positionne à la deuxième place du classement de la Ligue 1, tandis que le Club Athlétique Bizertin stagne à 2 points et occupe la quatorzième place.

Par ailleurs, la Ligue a décidé de reporter l'examen de la contestation déposée par le Club Sportif Sfaxien contre l'Espérance Sportive de Zarzis concernant le match qui les a opposés le 10 août dernier. Le report a été justifié par la nécessité d'étudier les rapports et les preuves soumises au bureau de la Ligue par le Club Sfaxien en date d'aujourd'hui.

Le Club Sportif Sfaxien avait formulé une réserve concernant la participation du joueur de l'ES Zarzis, Jassem Belkilani. Pour rappel, ce match s'était soldé par une victoire 2-1 de l'Espérance Sportive de Zarzis sur le Club Sportif Sfaxien à Sfax, lors de la journée d'ouverture de la Ligue.