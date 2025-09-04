Afrique: Equipe de Tunisie - Ismael Gharbi, dans le feu de l'action !

Aussitôt qu'il a signé son transfert au FC Augsburg sous forme de prêt, Ismael Gharbi a pris l'avion pour Tunis où il a rejoint le rassemblement de la sélection nationale.

A seulement 21 ans, Ismael Gharbi vient de faire deux choix cruciaux pour sa carrière. Il a choisi la Tunisie comme nationalité sportive au détriment de la France et de l'Espagne. En club, il vient de faire un saut qualitatif, prêté pour une saison par le club portugais SC Braga au FC Augsburg.

Un transfert qui permettra à la pépite tunisienne de faire ses premiers pas en Bundesliga. Des premiers pas qu'il fera à coup sûr après la fenêtre Fifa du mois de septembre étant donné qu' Ismael Gharbi a été, convoqué par Sami Trabelsi pour l'actuel rassemblement de l'équipe de Tunisie en prévision de ses deux prochains matchs contre le Liberia demain soir (20h00) et la Guinée équatoriale lundi prochain (14h00), et ce, pour le compte des 7e et 8e journées des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Aussitôt qu'il a signé son transfert au FC Augsburg sous forme de prêt, Ismael Gharbi a pris l'avion pour Tunis pour rejoindre le stage de l'équipe nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au lieu de retraite de la sélection, Ismael Gharbi a été accueilli par le membre fédéral, Hussein Jenayah, et ses coéquipiers Yassine Meriah, Naïm Sliti, Ferjani Sassi et Ali Abdi, notamment, qui ont souhaité bienvenue à leur nouveau jeune coéquipier.

Pour sa première convocation en équipe nationale, Ismael Gharbi sera dans le feu de l'action étant donné que ses camarades et lui sont appelés à faire le plein contre le Libéria et la Guinée équatoriale afin de préserver le statut de leader du Groupe H et, surtout, garder la distance par rapport aux poursuivants directs.

Il y a d'abord la Namibie, dauphin accusant seulement quatre points de retard, mais aussi le Libéria, un adversaire direct qui clôture la troisième marche du podium avec un retard de six points.

C'est dire que même si la Tunisie a des longueurs d'avance sur ses poursuivants directs, l'écart n'est pas sécurisant pour autant vu qu'il reste encore quatre journées à disputer dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026.

C'est pourquoi notre team national n'a pas le droit à l'erreur demain soir où il est appelé à s'imposer à domicile devant le Libéria.

Outre l'avantage du terrain, notre sélection a un ascendant psychologique sur le Liberia qu'il a battu chez lui sur le score (1-0), et ce, pour le compte de la 5e journée de ces qualifications.

Dylan Bronn arrivé hier

Comme tous les rassemblements de l'équipe nationale, le groupe prend forme progressivement. La première séance d'entraînement qui s'est déroulée dimanche au stade Abdelaziz Chtioui à La Marsa n'a connu, d'ailleurs, que la participation de 12 joueurs : Aïssa Laïdouni, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Hmida, Yassine Meriah, Alaa Ghram, Béchir Ben Saïd, Noureddine Farhati, Aymen Dahmen, Firas Chaouat, Mohamed Ali Ben Romdhane, Radhouane Ben Ouannes et Elias Saâd.

Lundi, Elias Achouri, Hazem Mastouri, Omar Layouni, Mouataz Neffati et Mohamed Hadj Mahmoud se sont entraînés avec le groupe alors que Firas Belarbi et Naïm Sliti se sont entraînés en solitaires.

Hier, c'était autour de Dylan Bronn de rejoindre le stage de la sélection. Quant à Sébastien Tounekti, il sera le dernier arrivé aujourd'hui.