Afrique: Maroc, États-Unis, Brésil - La recomposition géopolitique de l'arc atlantique Sud

Les pays de la façade atlantique de l'Afrique, au premier rang desquels le Maroc, aspirent à mettre en oeuvre un ensemble de projets économiques, énergétiques et sécuritaires conjointement avec les puissances de l'autre rive de l'océan, à savoir les États-Unis et le Brésil. Il s'agit entre autres, pour ces États, de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine et de la Russie, de plus en plus présentes sur le continent.

En mai 2025, le Maroc a présenté une ambitieuse initiative portuaire et logistique, reprenant son Initiative atlantique, lancée en 2023 (et destinée alors aux seuls Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) et visant à positionner le royaume en pivot stratégique entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques.

Bien au-delà du simple renforcement d'infrastructures existantes, ce projet vise à façonner l'ossature d'un espace atlantique multipolaire en fédérant Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Liberia et Gabon autour d'un réseau régional de coopération inédit. Cette diplomatie d'intégration a été rappelée le 7 août 2025, à la troisième Conférence des Nations unies sur les pays en développement sans littoral. L'intérêt pour une sécurisation et un désenclavement du Sahel est également porté par les États-Unis, ce qu'a illustré la réunion, le 9 juillet 2025, des présidents de ces cinq États avec Donald Trump à Washington afin d'échanger sur les richesses minérales de ces pays.

Le signal est important. Alors que la fermeture de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), décidée dès le 20 janvier 2025, a des conséquences directes sur les structures locales comme certaines écoles ou des coopératives agricoles - par exemple, dans la ville de Fès, un centre qui offrait des cours d'alphabétisation et de formation professionnelle à des femmes en situation de précarité a dû réduire ses activités -, la Chine et la Russie, puissances rivales des États-Unis, ont récemment réalisé des avancées majeures dans la région.

Pékin a consenti des investissements substantiels sur le continent. Pour ne prendre que le cas du Maroc, la RPC a cofinancé le pont à haubans Mohammed VI, d'une longueur de 950 mètres, ainsi que le complexe solaire Noor, situé à Ouarzazate. Elle ambitionne également de participer aux futurs chantiers d'extension de la ligne de train à grande vitesse entre Kénitra, Marrakech et Agadir, et a annoncé vouloir investir 10 milliards d'euros dans la fabrication de batteries électriques et leurs composants au Maroc.

Moscou, pour sa part, a apporté son soutien à la nouvelle Alliance des États du Sahel (AES), composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui partagent des frontières avec plusieurs de ces pays.

Une recherche d'autonomie accrue

Dans ce contexte, l'initiative marocaine s'inscrit dans un triptyque géopolitique novateur.

Premièrement, sur le plan africain, Rabat catalyse une intégration fondée sur la coordination logistique et industrielle, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, rappelant à cet égard lors d'une réunion ministérielle lors de la COP29 à Bakou que le royaume constitue « le seul corridor énergétique et commercial reliant l'Europe, l'Afrique et le bassin atlantique ».

Deuxièmement, les liens avec les États-Unis sont considérablement renforcés depuis la reconnaissance officielle de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble du territoire du Sahara occidental en 2020, réaffirmée en avril 2025 par le secrétaire d'État Marco Rubio. La coopération militaire entre Rabat et Washington est particulièrement intense. Elle se manifeste par leur participation commune aux exercices conjoints annuels « African Lion » et, surtout, par le fait que le Maroc a été le seul pays africain et arabe invité à participer aux exercices navals UNITAS.

Ce rapprochement avec les États-Unis, qui démontre la volonté d'offrir une alternative à la fragmentation logistique générée par la Belt and Road Initiative (BRI) mise en oeuvre par Pékin depuis 2013, consacre le Maroc et ses alliés comme les porteurs d'un projet capable d'influer sur la structuration des réseaux de commerce mondiaux.

La dimension structurante du projet s'exprime dans ses infrastructures : la stratégie marocaine s'étend au-delà de la croissance des terminaux portuaires (Tanger Med, Dakhla Atlantique, Nador West Med), projetant un maillage intégré de zones franches, corridors ferroviaires et industriels, et plates-formes d'innovation technologique. Le gazoduc Afrique-Atlantique traverse sur 6 900 km onze pays et offre également des perspectives d'exportation vers l'Europe d'un transport potentiel d'hydrogène.

L'ambition n'est pas seulement d'exporter des matières premières, mais de générer de la valeur ajoutée autour de clusters industriels, d'attirer les industries vertes et de positionner l'Atlantique africain comme hub de la transition énergétique. Ce modèle s'oppose à la centralisation des chaînes logistiques du modèle chinois : il propose la fédération des chaînes africaines au sein d'un réseau régional interconnecté, flexible et souverain.

Aspects sécuritaires

La consolidation de cette stratégie repose aussi sur le déploiement d'un maillage SIGINT transatlantique. Grâce à un réseau dense et intégré de stations terrestres, de plates-formes navales et de relais satellitaires, le dispositif déployé depuis 2018 assure le contrôle des flux maritimes et la gestion des menaces hybrides, y compris la piraterie, les trafics illicites ou les actions des groupes djihadistes.

Renforcé par la coopération technologique américaine, ce dispositif dote le Maroc et ses alliés d'une capacité de surveillance accrue, alignée sur les standards des grandes puissances. La piraterie dans le golfe de Guinée et la pêche illégale constituent, par exemple, des préoccupations majeures. Les États-Unis, l'UE, le Maroc et le Brésil collaborent déjà via le système SisGAAz (Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, soit Système de gestion de l'Amazonie bleue).

Le Brésil, qui protège son « Amazonie bleue » - un concept proposé dès 2004, désignant la zone maritime sous juridiction du pays, riche en pétrole offshore, en gaz et en minerais rares - entend également affirmer un leadership régional sur l'Atlantique sud. Depuis 2023, Lula da Silva a renforcé la présence brésilienne en Afrique via des partenariats économiques et militaires.

Enfin, indéniablement, un objectif clé du projet marocain consiste à neutraliser le verrou stratégique que représente l'Algérie pour l'accès au détroit de Gibraltar. L'Algérie, dotée de capacités militaires et de techniques sous-marines russes, et capable de mettre en oeuvre une politique d'interdiction de manoeuvrer dans une zone spécifique (A2/AD (Anti-Access/Area Denial)), pouvait espérer contrôler ce passage stratégique par lequel transite une part déterminante du commerce maritime mondial (plus de 53 000 navires par an y transitent soit 12 % du commerce mondial).

Le projet marocain, via la multiplication des corridors atlantico-africains et l'intégration logistique, réduit ce risque et offre aux États sahéliens et à l'Afrique de l'Ouest un accès sécurisé aux flux mondiaux, affranchissant la région d'un possible isolement imposé. Enfin, le projet vise à assurer le développement du Sahara occidental sous l'égide du Maroc, court-circuitant les revendications algériennes.

Un espace au coeur de la mondialisation

L'ensemble de ces grands projets atlantique illustre une ingénierie diplomatique cherchant à accentuer la coproduction institutionnelle, l'alignement sécuritaire et la mutualisation des grandes infrastructures portuaires.

Dans ce grand dessein, le Maroc se veut l'interface entre les dynamiques africaines profondes et les priorités stratégiques occidentales, contribuant à dessiner l'Atlantique africain comme future colonne vertébrale de la mondialisation. Avec l'émergence d'acteurs comme le Brésil, l'arc Atlantique Sud, longtemps périphérique, dessine un nouveau centre de gravité dans la recomposition géo-économique mondiale.

Xavier Carpentier-Tanguy, Indopacifique, Géopolitique des mondes marins, réseaux et acteurs de l'influence, diplomatie publique, Sciences Po