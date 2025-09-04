Sénégal: La ville sainte de Tivaouane se prépare à accueillir le pèlerinage du Gamou

Au Sénégal, quelque cinq millions de pèlerins sont attendus jeudi 4 septembre dans la ville sainte de Tivaouane, à 90 kilomètres de Dakar, pour célébrer le Gamou, la naissance du prophète Mohamed. Voilà déjà une dizaine de jours que les Tidianes, les fidèles de la plus grande confrérie musulmane du pays, affluent en direction de la cité. Pour faire face à ce défi logistique, des dispositions spéciales ont été prises.

Au total, 550 sapeurs-pompiers ont été spécialement déployés pour assurer l'assistance des pèlerins en cas d'urgence ou d'incendie. Des policiers - en tenue et en civil - vont également être mobilisés pour sécuriser les lieux de culte. Ces derniers jours, les mesures d'encadrement se sont multipliées car pendant trois jours, la population de Tivaouane, forte de 102 000 habitants en temps normal, va être multipliée par cinquante.

Une majorité des pèlerins loge à l'air libre ou sous des tentes de fortune. La principale inquiétude concerne donc la météo, 10 quartiers seulement sur 85 étant raccordés au tout-à-l'égout et la ville ne bénéficiant d'aucun système d'évacuation des eaux pluviales. Comme le risque d'inondation est réel en cette période d'hivernage, 30 motopompes ont été déployées pour aider à évacuer l'eau si elle venait à tomber.

Alors que les quatre prochains Gamou qui auront lieu au Sénégal se dérouleront pendant la saison des pluies, l'assainissement est devenu une préoccupation centrale de la ville sainte qui appelle les autorités à financer une modernisation en profondeur de la ville de Tivaouane.

