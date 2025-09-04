Togo: Stanislas Bamouni Baba au secrétariat général du gouvernement

3 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Par décret en date du 3 septembre 2025, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a procédé à la nomination de Stanislas Bamouni Baba au poste de ministre, secrétaire général du gouvernement.

Cette décision s'inscrit dans la volonté de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale, en dotant le secrétariat général d'un leadership renforcé et d'une meilleure coordination des travaux de l'exécutif. Le poste de Secrétaire Général du gouvernement est stratégique, puisqu'il veille à la bonne circulation de l'information, au suivi des décisions et à la mise en oeuvre des réformes.

La désignation de Stanislas Bamouni Baba répond au cadre constitutionnel et marque une nouvelle étape dans la structuration de l'appareil exécutif.

Avec cette nomination, le gouvernement réaffirme son engagement à optimiser la gouvernance, tout en poursuivant les réformes institutionnelles et administratives engagées ces dernières années.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.