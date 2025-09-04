Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 septembre 2025

revue de presse

Guinée: Le référendum constitutionnel sous le feu des critiques de l'opposition

Le référendum constitutionnel prévu en République de Guinée le 21 septembre 2025 suscite une vive controverse et agite la sphère politique nationale. Tandis que le gouvernement de transition dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya poursuit les préparatifs du scrutin, les principaux partis d’opposition, notamment l’UFDG, le RPG, l’UFR ainsi que le mouvement citoyen FNDC, appellent à le boycotter.

Dans une interview accordée à France 24 ce 3 septembre 2025, Cellou Dalein Diallo, Président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), n'a pas lésiné sur les mots. L’ancien Premier ministre guinéen a qualifié ce référendum de « deuxième coup d’État ». (Source allAfrica)

Sommet africain sur le climat - Le WWF appelle à l'action

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) incite les dirigeants du continent à renforcer le financement climatique et adopter des solutions durables. Cet appel a été lancé à l'occasion du deuxième Sommet africain sur le climat (ACS-2), qui se tient actuellement à Addis-Abeba.

Alors que le changement climatique menace plus que jamais les écosystèmes et les sociétés humaines, le WWF appelle les chefs d'État et décideurs africains à se mobiliser lors de l'événement crucial qui a débuté le 1er septembre et va se poursuivre pendant dix jours à Addis-Abeba.

Co-organisé par le gouvernement d'Éthiopie et l'Union africaine, le deuxième Sommet africain sur le climat (ACS-2) réunit des acteurs clés autour du thème : « Accélérer les solutions climatiques mondiales : financer un développement africain vert et résilient ». (Source Les Dépêches de Brazzaville)



RDC : Blocage à Doha - La libération des prisonniers au cœur des tensions

L’accord de principe signé le 19 juillet à Doha entre le gouvernement congolais et le groupe armé AFC/M23 prévoyait un cessez-le-feu permanent ainsi que des mesures de confiance, notamment la libération de détenus avec l’appui de la Croix-Rouge internationale. Ce mécanisme devait faciliter l’ouverture de négociations directes.

Cependant, plusieurs semaines plus tard, aucun progrès tangible n’a été enregistré sur ce point. La question de la libération des prisonniers demeure un obstacle structurant à la poursuite des discussions, alimentant une impasse diplomatique, alors que l’échange devait intervenir rapidement après la signature de l’accord de principe. (Source Le Potentiel)

Sénégal: La ville sainte de Tivaouane se prépare à accueillir le pèlerinage du Gamou

Au Sénégal, quelque cinq millions de pèlerins sont attendus jeudi 4 septembre dans la ville sainte de Tivaouane, à 90 kilomètres de Dakar, pour célébrer le Gamou, la naissance du prophète Mohamed. Voilà déjà une dizaine de jours que les Tidianes, les fidèles de la plus grande confrérie musulmane du pays, affluent en direction de la cité. Pour faire face à ce défi logistique, des dispositions spéciales ont été prises.

Au total, 550 sapeurs-pompiers ont été spécialement déployés pour assurer l’assistance des pèlerins en cas d'urgence ou d’incendie. Des policiers - en tenue et en civil - vont également être mobilisés pour sécuriser les lieux de culte.

Ces derniers jours, les mesures d’encadrement se sont multipliées car pendant trois jours, la population de Tivaouane, forte de 102 000 habitants en temps normal, va être multipliée par cinquante. (Source RFI)

La route migratoire vers la péninsule arabique de plus en plus périlleuse

Dans la Corne de l'Afrique, la route migratoire vers le monde arabe est de plus en plus dangereuse.

Cette semaine, l'Organisation internationale pour les migrations a rapporté que les mouvements de migrants ont fortement augmenté au cours du premier semestre 2025 - malgré le nombre important de décès et des disparitions - le long de la dangereuse Route de l'Est reliant cette la Corne de l'Afrique à la péninsule arabique.

À Djibouti, c'est dans le désert d'Obock que l'on a recensé le plus grand nombre de victimes - en raison de la chaleur extrême et du débarquement forcé. (Source Africanews)

Le Burundi consolide son régime à parti unique, abandonnant l'Accord d'Arusha

Les récentes élections législatives au Burundi ont porté un ultime coup au pluralisme politique dans ce petit pays d'Afrique centrale. Le parti au pouvoir a remporté tous les sièges brigués à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les élections locales se sont achevées la semaine dernière, mettant fin à un cycle électoral qui avait débuté en juin.

Si la Cour constitutionnelle a validé les résultats, ceux-ci ne reflètent pas une victoire pour la démocratie, mais au contraire son affaiblissement. Sans opposition, le pouvoir législatif est désormais officiellement un outil du parti au pouvoir, le Conseil national de défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD). (Source Human Rights Watch)

Diplomatie : Le Togo plaide pour une Afrique debout, autodéterminée et souveraine

Le corps diplomatique a effectué sa rentrée mercredi.

Placée sous le thème : « Nouvelles rivalités géopolitiques et autonomie stratégique de l’Afrique », la rencontre a permis aux diplomates d’échanger sur la nécessité pour le continent de se repositionner dans un contexte international marqué par de profondes rivalités.

Dans son intervention, Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé la vision du Togo d’une Afrique ‘debout, autonome et autodéterminée.’ (Source togonews)

Conflits fonciers meurtriers au Ghana : Des mesures fortes s’imposent

Combien sont-ils les Ghanéens à avoir fui le Nord-Ouest du pays depuis le 24 août dernier? Quarante mille? Soixante mille ? Cent mille ? On ne saurait donner un nombre exact ; tant les chiffres varient d’une source à l’autre.

Si la Croix-Rouge du Ghana parle d’environ 50 000, la Nadmo, l’organisation nationale de gestion des catastrophes du Ghana, estime, de son côté, ce nombre à 100 000, soit le double de ce qu’avance l’organisation humanitaire, comme chiffre. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est une masse importante de personnes qui a fui cette partie de l’ancienne Gold Coast.

La faute à de violents affrontements qui ont éclaté, le 24 août dernier, entre les tribus Brefors et Gonjas, au sein de la communauté agricole de Gbiniyiri, dans le district de Sawla-Tuna-Kalba, à une dizaine de kilomètres des frontières ivoiriennes et burkinabè. (Source Le Pays)

Dispensaire de Rabat : La technologie sauve les animaux errants

L’Association marocaine de protection des animaux et de la nature (AMPANA) a présenté, lors d’une visite mercredi 3 septembre, son dispensaire vétérinaire régional de Rabat, un centre de lutte contre les chiens errants intégrant des technologies de pointe et une stratégie nationale efficace.

El Arjate, 16h05. Le dispensaire vétérinaire régional dédié à l’application du traitement TNR (Trap, Neutralize, Release) s’ouvre sur une cour vaste et soigneusement entretenue. Des arbres verdoyants, plantés en alignement le long des allées, apportent une touche de fraîcheur tandis que le gazon impeccablement taillé souligne le soin apporté à ce lieu.

Entouré de bâtiments fonctionnels, l’espace voit évoluer une équipe vétérinaire, des techniciens en blouse et des agents communaux, dans un ballet parfaitement orchestré. La fluidité et la discipline y assurent un fonctionnement sans le moindre accroc. (Source apanews)

Le Gabon bat les Seychelles et prend la tête du Groupe F

Le Gabon a réalisé une performance éclatante lors de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en battant les Seychelles 4-0. Cette victoire, marquée par un triplé de Denis Bouanga et un but de Yannis M'Bemba, propulse les Panthères en tête du Groupe F, mettant ainsi la pression sur la Côte d'Ivoire avant son match contre le Burundi le 5 septembre.

Dès le coup d'envoi, les Gabonais ont imposé leur rythme. Denis Bouanga a ouvert le score dès la 4e minute, profitant d'une passe décisive de Teddy Averlant Andami. Il a ensuite doublé la mise à la 34e minute, avant de compléter son triplé à la 38e minute, grâce à une passe de Guelor Kanga. En fin de match, Yannis M'Bemba a scellé la victoire avec un quatrième but à la 89e minute. (Source CAF)