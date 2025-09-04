Sénégal: Diplomatie - Le Pm Ousmane Sonko en visite officielle aux Émirats Arabes Unis à partir du 8 septembre prochain

Le Premier ministre Ousmane Sonko effectuera une visite officielle aux Emirates Arabes Unis du 8 au 12 septembre 2025. L'annonce a été faite mercredi par les services de communication de la Primature.

La Primature informe que le Premier ministre effectuera une visite officielle aux Émirats arabes unis du 8 au 12 septembre 2025. À cette occasion, il sera reçu par le Président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

Selon la même source, les 13 et 14 septembre 2025, le Premier ministre se rendra en Italie pour la dernière étape de son déplacement.

« Ce séjour sera dédié à une rencontre avec la diaspora sénégalaise d'Europe, tous pays confondus, afin d'échanger sur les enjeux liés à la gouvernance actuelle, au Plan de redressement économique et Social, ainsi qu'au rôle et à la place de la diaspora dans la Vision 2050 et l'Agenda National de Transformation du Sénégal », renseigne le texte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son invitation à Paris déclinée

Par ailleurs, la Primature souligne aussi que le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu une invitation d'honneur à la 11ᵉ édition de Bpifrance Inno Génération (BIG), qui se tiendra le 23 septembre 2025 à Paris. Il a été invité par le Directeur général de BPI France, Nicolas Dufourcq.

« En raison d'un empêchement lié à son agenda, le Premier ministre ne pourra honorer cette invitation, à laquelle il aurait souhaité prendre part personnellement. Il sera cependant représenté lors de cet événement par un membre du Gouvernement », précise le document.

Par ailleurs, le Premier ministre accueillera prochainement à Dakar son homologue français dans le cadre du séminaire intergouvernemental (SIG), une initiative conjointe annoncée par les deux chefs d'État.