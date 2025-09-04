Kenya: Inquiétude autour du sort de la forêt de Karura après la décision des autorités

© Gaëlle Laleix / RFI
John Chege, garde forestier et salarié de l'association les Amis de la forêt de Karura.
4 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Gaëlle Laleix

Avec plus de 1 000 hectares, la forêt de Karura est la deuxième plus grande forêt urbaine au monde. Depuis 2009, grâce à l'engagement de la prix Nobel de la paix Wangari Maathai, ce sanctuaire naturel est géré conjointement par les communautés avoisinantes, regroupées dans l'Association des amis de Karura, et le gouvernement. Mais le vendredi 29 août, les autorités ont brutalement dépossédé l'association de sa gestion. Les amis de Karura ont déposé une plainte le mardi 2 septembre.

Le village de Mji Wa Huruma se trouve à la lisière de Karura. Une partie de ses habitants sont salariés ou contractuels de la forêt. Selon John Chege, employé des Amis de Karura, toute l'économie du village est menacée aujourd'hui. « Une centaine de femmes et de jeunes entretient la forêt. Notre grande inquiétude, c'est de dépendre du Trésor national. Comment serons-nous payés ? On voit les médecins et les enseignants qui ne le sont pas, alors prétendre qu'ils nous paieront, c'est un mensonge », accuse-t-il.

Ce mercredi, le conservateur en chef des forêts, a accusé les Amis de Karura de détournements de fonds. Des allégations que dément le professeur Karanja Njorogue, porte-parole du bureau de l'association, qui pense plutôt que le gouvernement a d'autres projets. « Ce qui me terrorise, c'est que cette forêt se transforme en lots pour de la prospection immobilière, pour construire des maisons, des hôtels ou autres. Juste après nous avoir expulsé la semaine passée, 250 mètres de routes goudronnées ont déjà été construits dans la forêt », dénonce le professeur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'association dépose plainte

Mardi, les Amis de Karura ont déposé une plainte pour suspendre la saisie des revenus de la forêt par le gouvernement. Nyaguthii Chege, présidente de l'organisation écologiste « Green Belt movement », espère que la justice apportera un peu de clarté. « Les services nationaux de la forêt ont envoyé des rangers armés. Ils avaient des fusils pour prendre le contrôle des portes. Ce que nous demandons, c'est pourquoi, alors que le système fonctionnait très bien ? Et qu'est-ce que le gouvernement prétend réparer ? », demande-t-elle.

Une première audience est prévue le 22 septembre.

 

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.