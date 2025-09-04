Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - L'activiste Macron 1er libéré

Cris de victoire, chants et danses endiablées ont résonné le mercredi 3 septembre 2025 à la Maison du Pdci-Rda à Cocody. Militants, sympathisants et proches étaient en liesse pour accueillir N'Guetta Axel Ludovic Komenan, alias Macron 1er, figure militante proche du vieux parti, enfin libéré après plusieurs mois de détention.

Condamné le 13 mars 2025 à douze mois de prison ferme avec circonstances atténuantes pour troubles à l'ordre public, diffamation et offense au chef de l'État, l'activiste a recouvré la liberté ce mercredi 3 septembre 2025.

Une libération vécue comme une victoire par ses camarades de lutte, qui l'ont accueilli en véritable héros. « Je remercie Dieu Tout-Puissant, je remercie le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, la direction du parti, tous les militants et mon avocat, Me Rodrigue Dadjé. Le combat continue ! », a lancé Macron 1er, visiblement ému, devant des militants en liesse.

Pour rappel, Macron 1er avait été arrêté début mars, à la suite d'une plainte déposée par Jean-Louis Billon, candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Celui-ci dénonçait des attaques répétées à son encontre, allant jusqu'à viser sa famille.

Dans une interview accordée à un média en mars dernier, Jean-Louis Billon avait exprimé sa colère et regretté le silence de son parti face à ces diffamations. « Ce n'est pas une seule vidéo, mais plusieurs. J'ai même demandé à plusieurs jeunes ainsi qu'à son entourage de l'interpeller, mais sans succès », avait-il déclaré, amer.

Cette libération intervient dans un contexte où Tidjane Thiam, qui séjourne depuis quelques mois en France, multiplie les initiatives pour renforcer la cohésion et redynamiser ses bases.

L'accueil réservé à Macron 1er apparaît ainsi comme une nouvelle démonstration de ferveur militante au sein du Pdci-Rda.