Cote d'Ivoire: Bureau politique du Pdci-Rda - Tidjane Thiam renforce ses rangs avec 154 nouvelles nominations

Le président du Pdci-Rda, Cheick Tidjane Thiam, poursuit méthodiquement la réorganisation de son parti. Le 13 août 2025, depuis Paris où il séjourne depuis plusieurs mois, il a signé la nomination de 154 nouveaux membres au sein du Bureau politique, insufflant ainsi un nouveau souffle à la plus vieille formation politique de Côte d'Ivoire.

Cette décision, largement relayée sur les réseaux sociaux, vient compléter l'effectif déjà fort de plus de 2 000 membres. Elle traduit la volonté de Tidjane Thiam de bâtir une équipe élargie, inclusive et dynamique, capable de préparer le Pdci-Rda aux grands rendez-vous politiques à venir, notamment l'élection présidentielle de 2025.

Depuis son accession à la présidence du parti, Tidjane Thiam multiplie les actes forts : réorganisation des structures du Pdci pour les rendre plus modernes et efficaces ; rajeunissement des instances, en donnant une place plus visible aux jeunes et aux femmes ; ouverture vers la diaspora, avec des prises de contact et nominations qui dépassent les frontières nationales ; appels constants à l'unité, pour ressouder la famille houphouëtiste et renforcer la cohésion interne.

Ces nominations ne sont donc pas un simple ajustement, mais bien une nouvelle étape dans la stratégie de transformation qu'il impulse. Pour beaucoup d'observateurs, Tidjane Thiam imprime progressivement sa marque, entre rigueur organisationnelle et vision de rassemblement.

Le Bureau politique ainsi renforcé apparaît désormais comme un levier majeur dans la reconquête du pouvoir par le Pdci-Rda.