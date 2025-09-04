Malawi: Campagne présidentielle sur fond de crise économique aigüe

À moins de deux semaines de la présidentielle au Malawi, la campagne se déroule dans le calme, mais sur fond de crise économique aiguë. Le président sortant Lazarus Chakwera est candidat à sa réélection. Face à lui, son vice-président et deux anciens chefs d'État reviennent dans l'arène : Peter Mutharika, 85 ans, dont la réélection en 2019 avait été invalidée pour fraude, et Joyce Banda, première femme présidente du pays. Un scrutin à haut risque pour un pays frappé par l'inflation, la corruption et sous pression du Fonds monétaire international.

Pour de nombreux citoyens du Malawi, le vrai enjeu de la présidentielle du 16 septembre 2025 n'est pas tant de savoir qui remportera le scrutin, mais comment survivre. Le sac de maïs, aliment de base, a été multiplié par six en quatre ans, passant de 10 000 à 60 000 kwacha, soit de 5 à 35 euros, alors que le salaire moyen tourne autour de 100 000 kwacha. Comment quelqu'un peut-il acheter un sac de maïs pour nourrir ses deux enfants, payer son loyer ? « C'est impossible », dénonce l'historien John Lwanda.

Pour redresser la barre, les électeurs ont devant eux un duel connu. Le MCP, le Parti du congrès du Malawi au pouvoir, fait face au DPP, le parti démocrate-progressiste d'opposition. Déjà adversaires en 2019, les deux partis sont aujourd'hui éclaboussés par les mêmes accusations de corruption et de mauvaise gouvernance. Cette fois, le DPP pourrait revenir, non pas par adhésion, mais « par rejet du parti au pouvoir », selon l'historien John Lwanda. C'est un « Hobson's choice », un choix sans véritable alternative, dit-il.

« Mais les difficultés viendront surtout après le scrutin, dans un contexte d'inflation galopante et de pressions du Fonds monétaire international (FMI) », avertit Crispin Mphande, Docteur à la Mzuzu University au Malawi. Pour lui, la dévaluation de la monnaie exigée par le FMI ferait flamber les prix et risquerait d'alimenter la contestation si les promesses de baisse des prix ne sont pas tenues.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn