Sénégal: Ousmane Sonko va présenter le Plan de redressement économique et social, le 13 septembre, à Milan

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, se rendra à Milan, samedi 13 septembre, pour présenter le Plan de redressement économique et social aux Sénégalais vivant en Europe, annonce un communiqué de l'ambassadeur du Sénégal en Italie, Ngor Ndiaye.

"Je voudrais vous informer que, dans le cadre de la présentation du Plan de redressement économique et social, le Premier ministre [...] rencontrera la diaspora sénégalaise établie en Europe, à Milan, samedi 13 septembre 2025", a-t-il écrit.

L'heure et le lieu de cette rencontre seront communiqués aux Sénégalais vivant en Italie et dans les autres pays européens, a ajouté M. Ndiaye, les invitant à y prendre part.

Lors du Conseil des ministres du 16 juillet dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé vouloir proclamer le 17 décembre Journée nationale de la diaspora.

Selon lui, il s'agit d'une "reconnaissance de la nation sénégalaise" envers ses ressortissants vivant à l'étranger, lesquels jouent "un rôle très important dans les dynamiques économiques et sociales du pays".

Les transferts monétaires effectués par les Sénégalais vivant hors du pays et considérés comme la 15e région du Sénégal s'élèvent à environ 1 500 milliards de francs CFA par an.

Les autorités sénégalaises actuelles ont annoncé également la création d'une banque dédiée aux ressortissants du pays vivant à l'étranger, lesquels élisent 15 députés chargés de les représenter, depuis les élections législatives de 2017.