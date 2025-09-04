Sénégal: Ousmane Sonko va présenter le Plan de redressement économique et social, le 13 septembre, à Milan

3 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, se rendra à Milan, samedi 13 septembre, pour présenter le Plan de redressement économique et social aux Sénégalais vivant en Europe, annonce un communiqué de l'ambassadeur du Sénégal en Italie, Ngor Ndiaye.

"Je voudrais vous informer que, dans le cadre de la présentation du Plan de redressement économique et social, le Premier ministre [...] rencontrera la diaspora sénégalaise établie en Europe, à Milan, samedi 13 septembre 2025", a-t-il écrit.

L'heure et le lieu de cette rencontre seront communiqués aux Sénégalais vivant en Italie et dans les autres pays européens, a ajouté M. Ndiaye, les invitant à y prendre part.

Lors du Conseil des ministres du 16 juillet dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé vouloir proclamer le 17 décembre Journée nationale de la diaspora.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, il s'agit d'une "reconnaissance de la nation sénégalaise" envers ses ressortissants vivant à l'étranger, lesquels jouent "un rôle très important dans les dynamiques économiques et sociales du pays".

Les transferts monétaires effectués par les Sénégalais vivant hors du pays et considérés comme la 15e région du Sénégal s'élèvent à environ 1 500 milliards de francs CFA par an.

Les autorités sénégalaises actuelles ont annoncé également la création d'une banque dédiée aux ressortissants du pays vivant à l'étranger, lesquels élisent 15 députés chargés de les représenter, depuis les élections législatives de 2017.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.