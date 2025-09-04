Sénégal: Dakar et Londres s'accordent sur 'de nouvelles perspectives' de coopération

Dakar — La ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, et son homologue Lord Collins, ont eu des échanges sur "de nouvelles perspectives de coopération" entre Dakar et Londres, en marge de la visite de deux jours que ce dernier vient de boucler au Sénégal, a-t-on appris de source officielle sénégalaise, mercredi.

Les échanges entre Yassine Fall et le ministre britannique chargé de l'Afrique ont porté sur des secteurs tels que l'industrie, le commerce et les infrastructures, précise la même source.

La visite de Lord Collins au Sénégal s'inscrivait dans le cadre de la deuxième session du Dialogue stratégique entre le Sénégal et le Royaume-Uni.

"Les travaux ont permis d'examiner de nouvelles perspectives de coopération, en particulier dans les domaines industriel et commercial, avec un accent mis sur le Forum +Invest in Sénégal+ prévu les 7 et 8 octobre prochains", rapportent les services du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Les discussions ont également porté sur le secteur des infrastructures à travers le financement du port de Ndayane, dans le département de Mbour.

La première session du Dialogue stratégique de haut niveau entre le Royaume-Uni et le Sénégal s'est tenue en octobre 2023 à Londres, rappelle la même source.

"A cette occasion, il avait été acté que ce cadre de concertation aurait lieu chaque année et servirait de mécanisme pour identifier et promouvoir les objectifs communs en matière de politique étrangère, économique, climatique, environnementale, de défense et de sécurité", souligne la partie sénégalaise.