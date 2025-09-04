Sénégal: Saint-Louis - L'hôpital régional s'engage dans la digitalisation avec le déploiement du DPI

Une mission pour le déploiement effectif du Dossier patient informatisé (DPI) a débuté mardi à l'hôpital régional de Saint-Louis (nord), annonce le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans une note d'information publiée sur le réseau social X.

La mission va se poursuivre jusqu'au 12 septembre prochain, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de développement (SND) et de la Lettre de politique sectorielle du ministère de la Santé, à travers son programme de gouvernance et de digitalisation intégrale.

Durant cette période, renseigne la note, les acteurs impliqués participeront à des sessions de formation et à des exercices pratiques visant à maîtriser cet outil numérique.

"L'objectif principal de cette mission est d'assurer un transfert de compétences, un accompagnement technique et un suivi rigoureux de la mise en oeuvre, afin de garantir une appropriation optimale du Dossier Patient Informatisé (DPI) par le personnel hospitalier", selon le ministère de tutelle.

L'hôpital régional de Saint-Louis, grâce à cette initiative, "franchit une étape majeure vers la modernisation des soins", indique le ministère de la Santé à travers sa note d'information.

Il souligne que le DPI, outil innovant, place le patient au coeur du circuit hospitalier, améliorant ainsi la qualité et l'efficacité des services de santé.