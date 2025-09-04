Maroc: À Marrakech, le Grand Stade dilue l'héritage culturel dans la modernité

Le Grand Stade de Marrakech, dont l'architecture est fortement inspirée des kasbahs (forteresses) traditionnelles berbères, est l'incarnation d'un équilibre plus ou moins parfait entre la modernité et l'héritage culturel de cette ville marocaine.

Marrakech est surnommée la Ville ocre ou la Ville rouge en raison des couleurs de ses immeubles et habitations, au milieu desquels se greffent quelques bâtiments jaune ocre, qui viennent rompre cette harmonie de couleurs ancrée depuis des siècles dans son identité.

Une des quatre villes impériales du Maroc, avec Fès, Meknès et Rabat, Marrakech est située au pied des montagnes de l'Atlas, un massif montagneux d'Afrique du Nord culminant à 4 167 mètres et s'étendant entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.

Capitale touristique du Maroc, la ville fondée au XIe siècle a su préserver son ancrage dans les traditions. Carrefour au riche patrimoine culturel et architectural, la médina de la ville, classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985, séduit aussi par son artisanat et sa cuisine traditionnelle.

Il suffit de faire un petit trajet en voiture dans la ville pour plonger dans l'ambiance et l'agitation des places publiques et des souks (marchés orientaux traditionnels), admirer en même temps les jardins abondants et emblématiques de la ville aux monuments architecturalement somptueux.

Les mosquées aux minarets majestueux et les palais autrefois fastueux attirent immanquablement les regards. Cette inspiration architecturale, profondément enracinée dans l'histoire de la ville, n'a d'égal que la modernité des infrastructures. Comme en témoigne le Grand Stade de Marrakech, qui s'inspire des kasbahs traditionnelles berbères.

Dans le Royaume chérifien, chaque stade a quelque chose de l'architecture de sa région ou de sa ville. La couleur des infrastructures sportives et celle des habitations est quasiment la même. À Marrakech, par exemple, le stade est ocre, à l'image de la ville.

Vue de l'extérieur, l'infrastructure sportive rappelle les remparts et les tours de l'ancienne muraille de la ville. De forme rectangulaire, l'écrin sportif abrite une piste d'athlétisme.

D'une capacité d'accueil de 41 000 places, le stade comprend un parking, deux petites stades annexes de football, une centaine de blocs sanitaires, une salle de conférences et deux tribunes de presse.

Le Grand Stade de Marrakech rouvre ses portes, ce samedi

Même avant sa rénovation pour les besoins de la Coupe d'Afrique des nations 2025, le stade était conforme aux standards internationaux. Il a accueilli plusieurs évènements sportifs, dont les éditions 2013 et 2014 de la Coupe du monde des clubs, les éliminatoires de la Coupe du monde 2014, les éditions de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans en 2013 et des moins de 23 ans en 2023, le Championnat d'Afrique des nations 2018 aussi.

Le Grand Stade de Marrakech accueille aussi les matchs amicaux de beaucoup d'équipes nationales africaines.

En rénovation depuis janvier 2024, pour les besoins de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations de football, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, il va officiellement rouvrir ses portes ce samedi.

À cette occasion, un match amical sera organisé dans cette enceinte sportive, entre le Kawkab Athlétique Club, une équipe locale, et l'Espérance sportive de Tunis. Le club marocain a été promu cette saison en Botola Pro 1, la première ligue de football du Maroc.

Le Grand Stade de Marrakech fait partie des six infrastructures sportives choisies par le Maroc pour abriter les matchs de la CAN 2025. Les autres stades se trouvent dans les villes d'Agadir, de Casablanca, de Fès, de Rabat et de Tanger.

La seconde phase de la rénovation des stades marocains va consister à préparer la Coupe du monde de football 2030, qui sera organisée conjointement par l'Espagne, le Maroc et le Portugal.

Pour le Grand Stade de Marrakech, il s'agira surtout d'augmenter sa capacité d'accueil, de 41 000 à 46 000 places. Ce stade va abriter des matchs du groupe B de la CAN, constitué de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe.

Des rencontres du groupe F, composé de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon et du Mozambique, se joueront également à Marrakech, de même que l'un des matchs des huitièmes de finale. L'une des affiches des quarts de finale aura aussi pour cadre le Grand Stade de Marrakech.