Sénégal: Diourbel - Les élèves-maîtres du CRFPE formés sur les VBG en milieu scolaire

Diourbel — La douzième promotion d'élèves-maîtres du Centre régional de formation des professionnels de l'éducation (CRFPE) de Diourbel (centre) a bénéficié d'une session de formation de trois jours sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire, a constaté l'APS.

Cette session a pris fin ce mercredi, sous l'égide de la Direction de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'UNESCO.

"Après Dakar et Fatick, nous sommes aujourd'hui au CRFPE de Diourbel pour former et sensibiliser les élèves-maîtres sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire", a expliqué Coumba Guissé, cheffe du bureau genre et inclusion à la Direction de la formation et de la communication, lors de la clôture de la formation.

Selon elle, il est attendu des bénéficiaires qu'ils protègent les enfants et luttent contre les violences, une fois qu'ils rejoindront leur poste.

Mme Guissé les a invités à mettre en pratique les connaissances acquises, afin de devenir des relais de sensibilisation contre les violences en milieu scolaire.

Le représentant de l'inspecteur d'académie de Diourbel, Alassane Ndiaye, a salué l'organisation de cette formation qui, a-t-il souligné, permet aux élèves-maîtres de disposer d'un viatique grâce à la qualité des enseignements reçus.

Il les a encouragés à intégrer la dimension genre dans leurs pratiques pédagogiques.

Au nom des élèves-maîtres, Philomène Faye a assuré que cette initiative les aidera dans leur pratique de classe, notamment dans la gestion des violences entre apprenants.

Elle a ajouté que la formation leur a permis d'acquérir des outils nécessaires pour mieux prévenir et gérer les violences en milieu scolaire.