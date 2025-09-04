Sénégal: Saint-Louis s'apprête à commémorer la 49e édition du Magal des deux Rakkas

Saint-Louis — La ville de Saint-Louis (nord) s'apprête à commémorer, vendredi, la 49e édition du Magal des deux Rakkas en hommage au fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927).

"Actuellement on est dans les préparatifs. Rien que la tente qui sera aménagée ici pour 24 heures va nous coûter 3 millions de francs CFA. Donc c'est à la hauteur du Magal! Mais le Cheikh vaut plus que ça", a déclaré Serigne Moustapha Diakhaté, membre de la Commission culturelle par ailleurs chargé des relations extérieures du "Kurel des deux Rakkas".

Dans un entretien accordé ce mercredi à l'APS, il a indiqué que le fils de Serigne Mourtada Mbacké, Serigne Mame Mor Mbacké, va envoyer son frère pour diriger la prière.

Il a ajouté que les fidèles qui viendront à Saint-Louis pour célébrer le Mawlid pourront également assister la prière des deux Rakkas.

"Donc, on pense qu'il y aura beaucoup de monde et on espère que tout Saint-Louis sera au rendez-vous", a-t-il notamment fait savoir.

Selon les organisateurs, l'édition de cette année va connaître un petit chamboulement en raison des travaux de requalification de la place Baya Ndar, un lieu emblématique qui abritait la cérémonie officielle de cet évènement.

Toutefois à 48 heures de la commémoration, le Comité d'organisation sous la présidence de Serigne Ameth Fall est à pied d'oeuvre.

"Le Kurel des deux Rakkas" est un regroupement des Mourides pour la commémoration de la prière et du procès de Serigne Touba.

Le 5 septembre 1895, venu répondre à une convocation de l'autorité coloniale d'alors, Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes du Sénégal, a effectué deux "Rakkas" [deux unités de prière] dans le bureau du gouverneur de l'Afrique occidentale française (AOF), à Saint-Louis.

Cheikh Ahmadou Bamba était alors sur le point d'être exilé au Gabon.

Le "Magal des deux Rakkas" sert à commémorer à Saint-Louis cet épisode que la communauté mouride considère comme un acte de "bravoure".