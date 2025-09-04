Madagascar: Antsirabe - Un nouveau commissaire central

4 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le commissariat central d'Antsirabe a un nouveau patron. En l'occurrence, le commissaire Rija Ralantomanana qui a officiellement pris ses fonctions lors de la cérémonie de passation avec son prédécesseur.

Sécurité publique

Dans son intervention, le nouveau commissaire central a réaffirmé sa détermination à mettre son expérience au service de la lutte contre l'insécurité et à renforcer la sécurité publique dans la ville d'Antsirabe. Il a insisté sur l'importance d'instituer une relation de confiance durable entre la population et les forces de l'ordre.

Police de proximité

« Une police proche du peuple et au service du peuple ». C'est le mot d'ordre qu'il a lancé à ses collaborateurs, en soulignant la nécessité d'une approche axée sur la proximité et la coopération avec la population. Pour lui, la stabilité et le développement au niveau local passent par une collaboration active entre citoyens et forces de sécurité.

