Madagascar: Andry Rajoelina - Tous les districts dotés d'une ambulance

Le Chef de l'Etat a procédé, hier, à la remise de matériels roulants au profit de la grande famille des personnels de santé.

Désormais, tous les districts de Madagascar sont dotés d'une ambulance. C'est ce qu'a déclaré, hier, le ministre de la Santé Publique, le Professeur Zely Randriamanantany. En effet, le Président Andry Rajoelina a procédé, hier, lors d'une cérémonie organisée au Centre de Conférence Internationale d'Ivato, à la remise de matériels roulants au profit de la grande famille des personnels de santé.

18 ambulances, 1 432 motos cross dont 803 dons de la Banque mondiale et 629 offertes par l'UNICEF/GAVI, 1 camion frigorifique pour assurer le transport sécurisé des vaccins et 2 autres camions pour renforcer la logistique, 13 véhicules tout-terrain, ainsi que 39 véhicules frigorifiques dont 17 issus du projet Miarova et 22 financés par l'UNICEF/GAVI.

Tous ces matériels sont destinés à renforcer la mise en oeuvre du Programme Elargi de Vaccination (PEV) et à intensifier la lutte contre les maladies évitables par la vaccination sur l'ensemble du territoire national. Selon le Professeur Zely Randriamanantany, les 120 districts de Madagascar disposent désormais d'un véhicule médicalisé.

Le ministre considère cette nouvelle acquisition comme un progrès majeur pour améliorer l'accès aux services de santé et rapprocher les soins des populations même dans les zones reculées. Par ailleurs, à l'entendre, grâce à ces dotations, tous les Centres de Santé de Base vont bénéficier d'au moins une moto.

Matériels de pointe

En effet, cette initiative entre en conformité avec la Politique Générale de l'État qui ambitionne d'offrir des services de santé proches du peuple et pour tous les Malagasy. Dans son discours, le Président Andry Rajoelina a rappelé les travaux réalisés depuis son accession au pouvoir en 2019, notamment la construction de 30 hôpitaux manarapenitra, ainsi que la dotation de matériels de pointe, tels que des scanners, des générateurs d'oxygène et une radiologie numérique au profit des établissements hospitaliers à travers le pays.

En investissant dans ces matériels roulants, l'Etat malagasy vise à parvenir à 100% de taux de couverture vaccinale pour la troisième dose de DTCoq d'ici peu. A noter qu'avant la pandémie de la COVID-19, le taux était de seulement 35%.

Actuellement, selon le Ministère de tutelle, le taux de couverture vaccinale pour la troisième dose de DTCoq est de 86%. Le Chef de l'Etat a aussi fait savoir que 98% des réfrigérateurs utilisés pour stocker les vaccins sont aujourd'hui alimentés par énergie solaire. Une initiative prise pour garantir la continuité de la chaîne de froid surtout dans les zones reculées.

Toujours dans le cadre du développement du secteur Santé, Andry Rajoelina fait savoir que le taux de couverture contraceptive dans le domaine de la planification familiale est passé de 20% à 58% en quelques années. Toutes ces avancées sont obtenues grâce aux efforts fournis par les professionnels de santé, a-t-il souligné.