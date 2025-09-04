Madagascar: Penjy Randrianarisoa - « La santé est une priorité »

Dotations

La remise de matériels roulants pour le ministère de la Santé au CCI Ivato était l'occasion pour le maire Penjy Randrianarisoa de mettre en exergue les efforts du régime dans l'amélioration du système de santé à Madagascar.

« La santé est une priorité. Grâce à ces nouvelles dotations, il n'y a plus de communes enclavées ni oubliées », a affirmé le premier édile de la Commune d'Ivato. Des ambulances, des véhicules de service, des motos sont destinés aux différents centres de santé de l'île. « Ces dotations permettront de renforcer les interventions d'urgence et d'améliorer la prise en charge des patients », a fait remarquer le maire.

Manara-penitra

Penjy Randrianarisoa a indiqué que la Commune et le District d'Ambohidratrimo disposent déjà d'équipes médicales dynamiques, mais que ces équipements supplémentaires constituent un appui précieux. Il a par ailleurs salué les actions de l'Etat en matière d'infrastructures et d'équipements « manara-penitra ». « C'est une fierté pour nos communes et pour la population », a-t-il conclu.