Madagascar: Betafo - Le bureau du directeur du CEG incendié

Le bureau du directeur du Collège d'Enseignement Général (CEG) d'Ambatonikolahy, dans la commune et district de Betafo, a été la cible d'un incendie dans la nuit du 1er au 2 septembre 2025. C'est vers 21 heures que le feu a eu lieu. Un gardien de barrière a été le premier à remarquer des flammes s'échappant du bureau et a immédiatement alerté les habitants du quartier.

Grâce à l'intervention rapide de la population locale, l'incendie a pu être maîtrisé, évitant ainsi une propagation plus importante. Malgré l'efficacité des secours citoyens, le feu a causé des dégâts matériels. Des documents et dossiers administratifs ont été détruits, bien que certains aient pu être sauvés.

Suspicion d'incendie criminel

Le lendemain matin, une équipe de cinq gendarmes de Betafo, dirigée par le commandant de brigade de betafo, s'est rendue sur les lieux. Le maire de la commune urbaine de Betafo, le chef de fokontany d'Ambatonikolahy, le directeur de l'école et les membres du comité scolaire étaient également présents pour l'inspection. Selon les premières informations, l'incendie pourrait être lié à des tensions existantes entre les parents d'élèves et la direction de l'établissement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bien qu'aucune personne n'ait encore été désignée comme suspecte, les enquêteurs explorent cette piste comme un possible mobile. Etant donné que le bureau en question, situé à côté du Centre de Santé de Base (CSBII), n'avait pas de gardien au moment des faits.

La Gendarmerie de Betafo poursuit son investigation pour identifier les auteurs de cet acte. L'issue de l'enquête est très attendue, car elle pourrait révéler les causes profondes de cet événement troublant.