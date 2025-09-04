Burkina Faso: Tribunal de commerce de Ouagadougou - Le nouveau président Boureima Sanga prend fonction

Le nouveau président de Tribunal du commerce de Ouagadougou, le magistrat Boureima Sanga, a été installé dans ses fonctions, mercredi 3 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Tribunal de commerce de Ouagadougou (TCO) a un nouveau président, depuis le 17 juillet 2025. Nommé en Conseil des ministres, le Magistrat de grade exceptionnel, Boureima Sanga, a été installé ce 3 septembre 2025, pour un mandat de cinq ans. Il remplace le juge Alain Gnankolawala Zerbo, en fonction depuis octobre 2020.

Boureima Sanga a dit mesurer l'ampleur de la tâche qui lui est confiée, mais dit compter sur ses collaborateurs pour réussir sa mission. « Le défi majeur est de travailler à résoudre la lenteur administrative mais aussi amener la justice vers une réforme judiciaire endogène. Pour cela, nous allons travailler à être plus proche des justiciables en mettant l'accent sur les dossiers urgents », a-t-il souligné. Tout en félicitant son successeur pour sa nomination, le président sorti l'a invité à terminer les dossiers déjà enclenchés et à mener à bien son mandat.

En rappel, le nouveau président du Tribunal de commerce de Ouagadougou, Boureima Sanga, avant sa nomination, était le président de Chambre à la Cour d'appel de Ouagadougou. Il a occupé des postes comme celui de commissaire du gouvernement adjoint près le Tribunal administratif de Ouagadougou, de juillet 2005 à juillet 2006.

De 2006 à 2009, il était le juge au siège au Tribunal de grande instance de

Ouagadougou.

Juge au Tribunal de commerce de Ouagadougou de 2009 à 2017, il a été nommé conseiller à la Cour d'appel de Fada N'Gourman de 2017 à 2019. Il était conseiller à la Cour d'appel de Ouagadougou de 2019 jusqu'à 2024. Le nouveau président a aussi été chargé de cours à l'université Ouaga 3S à Ouagadougou au Burkina Faso sur la gestion des risques juridiques dans une entreprise pendant une année de 2015 à 2016.