Burkina Faso: Direction générale du trésor et de la comptabilité publique - 877 agents renforcent leurs capacités en gestion de la qualité de service

3 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Fleur BIRBA

L'Institut des finances publiques du Burkina (IFPB), en collaboration avec la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) a lancé une série de formations au profit du personnel de la DGTCP, mercredi 3 septembre 2025, à Ouagadougou.

Durant un mois, les agents de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique vont recevoir des formations à l'Institut des finances publiques du Burkina (IFPB) ex- ENAREF. Cette série de formations a été lancée, le 3 septembre 2025, à Ouagadougou. Elle va concerner 877 agents à travers 36 sessions. Elle sera administrée à l'Institut des finances publiques du Burkina (IFPB). Cette série de formations porte sur les techniques bancaires, la gestion de la qualité de service, l'éthique, la monétique et la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Pour le directeur général de l'IFPB, Barthélémy Dabré, la présente session marque le déploiement d'une nouvelle dynamique de formation pratique, orientée vers les besoins des usagers et l'exigence d'excellence du ministère.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous allons accompagner, servir et outiller les agents, car notre ambition est de rehausser leur niveau tout en intégrant l'enseignement à distance. La formation se fera avec des formats adaptés, des outils numériques et une démarche orientée vers l'impact », a-t-il ajouté.

Selon le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Vieux Rachid Soulama, cette rencontre marque une étape importante dans la mise en œuvre des recommandations du dernier Conseil d'administration sectoriel ministériel (CASEM). « Elle vise également à renforcer les capacités techniques et professionnelles des cadres dans le contexte de la mise en place de la banque des dépôts du trésor, lancé le 2 août 2024 », a-t-il indiqué.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.