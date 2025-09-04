L'Institut des finances publiques du Burkina (IFPB), en collaboration avec la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) a lancé une série de formations au profit du personnel de la DGTCP, mercredi 3 septembre 2025, à Ouagadougou.

Durant un mois, les agents de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique vont recevoir des formations à l'Institut des finances publiques du Burkina (IFPB) ex- ENAREF. Cette série de formations a été lancée, le 3 septembre 2025, à Ouagadougou. Elle va concerner 877 agents à travers 36 sessions. Elle sera administrée à l'Institut des finances publiques du Burkina (IFPB). Cette série de formations porte sur les techniques bancaires, la gestion de la qualité de service, l'éthique, la monétique et la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Pour le directeur général de l'IFPB, Barthélémy Dabré, la présente session marque le déploiement d'une nouvelle dynamique de formation pratique, orientée vers les besoins des usagers et l'exigence d'excellence du ministère.

« Nous allons accompagner, servir et outiller les agents, car notre ambition est de rehausser leur niveau tout en intégrant l'enseignement à distance. La formation se fera avec des formats adaptés, des outils numériques et une démarche orientée vers l'impact », a-t-il ajouté.

Selon le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Vieux Rachid Soulama, cette rencontre marque une étape importante dans la mise en œuvre des recommandations du dernier Conseil d'administration sectoriel ministériel (CASEM). « Elle vise également à renforcer les capacités techniques et professionnelles des cadres dans le contexte de la mise en place de la banque des dépôts du trésor, lancé le 2 août 2024 », a-t-il indiqué.