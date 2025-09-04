Burkina Faso: Création de zones industrielles - 125 ha identifiés à Pô

Une mission de l'Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF) était à Pô, dans la province du Nahouri, mardi 2 septembre 2025. Cette visite terrain visait entre autres à échanger avec les autorités locales et visiter le site réservé pour la réalisation d'une zone industrielle.

Le 14 juin 2025, lors de sa rencontre avec les forces vives de la région du Nazinon à Manga, le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, avait pris l'engagement de doter chaque région d'une zone industrielle. Depuis lors, l'Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF) effectue des sorties en vue de la mobilisation de terrains pour la réalisation desdites zones industrielles. Ce mardi 2 septembre 2025, elle a séjourné dans la commune de Pô afin de lever les obstacles fonciers et sécuriser les sites identifiés dans le cadre de la création d'une zone industrielle et échanger avec les acteurs locaux.

Sur place à Pô, la mission composée de l'ANCF et des directions générales de l'urbanisme et du développement industriel a rendu une visite de courtoisie au haut-commissaire du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, avant d'échanger avec la délégation spéciale communale et les techniciens de la commune de Pô. La mission s'est ensuite rendue sur le site retenu pour accueillir la future zone industrielle située entre la ville de Pô et le village de Tiakané.

Pour le directeur général du développement industriel, Roger Ramdé, la visite-terrain de Pô a été très fructueuse.

« La commune de Pô avait déjà prévu une réserve dans son schéma directeur d'aménagement. Le fait que cette initiative soit prise en compte dans les documents antérieurs par la commune facilitera la mobilisation foncière dans les jours à venir pour la mise en oeuvre de l'Initiative présidentielle », a-t-il indiqué. Pour sa part, le chef du département des études et du contentieux de l'ANCF, Charles Dalla, s'est réjoui du fait que la zone de Pô soit « moins colonisée ».

« Ce qui veut dire que les activités devraient aller très vite afin de booster l'industrialisation dans notre pays », s'est-il félicité.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de Pô, Francis William Yaguibou, qui a conduit la mission sur le terrain a rappelé que les 125 hectares ont été réservés dans le schéma directeur pour la zone industrielle située entre Pô et le village de Tiakané. « Nous allons communiquer davantage avec les producteurs et les propriétaires terriens afin de faciliter la mise en oeuvre de l'Initiative présidentielle dans la commune de Pô », a soutenu M. Yaguibou.