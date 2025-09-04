Afrique: Le Togo plaide pour un continent debout, autodéterminé et souverain

Le corps diplomatique a effectué sa rentrée mercredi. La rencontre a permis aux diplomates d'échanger sur la nécessité pour le continent de se repositionner dans un contexte international marqué par de profondes rivalités.

Placée sous le thème : « Nouvelles rivalités géopolitiques et autonomie stratégique de l'Afrique », la rencontre a permis aux diplomates d'échanger sur la nécessité pour le continent de se repositionner dans un contexte international marqué par de profondes rivalités.

Dans son intervention, Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé la vision du Togo d'une Afrique 'debout, autonome et autodéterminée.'

« Face au bouleversement du monde, l'Afrique doit se positionner en actrice qui compte pour elle-même, poursuivant ses propres intérêts. L'Afrique doit se prendre en charge, s'affirmer et s'autodéterminer », a-t-il déclaré.

Selon lui, les États africains doivent être capables de définir eux-mêmes les termes de leurs relations avec le reste du monde et non plus subir des rapports déséquilibrés.

Le ministre a également rappelé l'initiative portée par le Togo au sein de l'Union africaine visant à qualifier l'esclavage, la déportation et la colonisation comme des crimes contre l'humanité et de génocide contre les peuples d'Afrique.

Cette initiative a été approuvée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, ce dont le Togo se félicite.

« Cette qualification est un chemin indispensable pour la mémoire des peuples africains. Il n'est pas normal que ce qui s'est passé sur ce continent ne soit pas reconnu comme crime contre l'humanité et génocide », a insisté M. Dussey, appelant ses homologues à soutenir cette dynamique.

Pour marquer l'ouverture de cette rentrée diplomatique, une conférence inaugurale a été animée par Abderaman Koulamallah, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, autour des défis liés aux rivalités géopolitiques et aux perspectives d'autonomie stratégique du continent.