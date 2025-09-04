Togo: Cotation du premier « Social Bond » dédié au logement abordable

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM, 8 pays de l'UEMOA dont le Togo) a procédé mercredi à la cotation de l'emprunt obligataire de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA), dénommé « Social Bond CRRH-UEMOA 6 % 2025-2040 », pour un montant de 60 milliards de Fcfa.

Il s'agit de la première obligation sociale admise à la cote de la Bourse, marquant une étape importante dans l'histoire du marché financier de l'UEMOA.

Ce « Social Bond » est spécifiquement destiné au financement du logement abordable pour les ménages à revenus faibles ou modestes, contribuant ainsi à réduire les inégalités sociales dans la sous-région.

Avec cette admission, la BRVM renforce sa position dans le domaine de la finance durable. Après la cotation du « Gender Bond » d'Ecobank Côte d'Ivoire en juin 2025, elle devient la deuxième place financière africaine en matière de cotation de « Social Bonds », derrière Johannesburg.

La sur souscription de 112 % enregistrée pour cette opération illustre à la fois la confiance des investisseurs et l'émergence d'un marché régional sensible aux enjeux de durabilité et d'impact social.

Ce succès témoigne de la vision structurante des autorités de l'UEMOA et de la synergie entre ses principales institutions (Commission de l'UEMOA, BCEAO, BOAD et AMF-UMOA). La BRVM a salué la CRRH-UEMOA, la SGI Impaxis Securities, l'ensemble des SGI de l'Union ainsi que les investisseurs régionaux et internationaux, dont Proparco du Groupe AFD, pour leur contribution à cette première historique.