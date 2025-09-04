Togo: Cotation du premier « Social Bond » dédié au logement abordable

4 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM, 8 pays de l'UEMOA dont le Togo) a procédé mercredi à la cotation de l'emprunt obligataire de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA), dénommé « Social Bond CRRH-UEMOA 6 % 2025-2040 », pour un montant de 60 milliards de Fcfa.

Il s'agit de la première obligation sociale admise à la cote de la Bourse, marquant une étape importante dans l'histoire du marché financier de l'UEMOA.

Ce « Social Bond » est spécifiquement destiné au financement du logement abordable pour les ménages à revenus faibles ou modestes, contribuant ainsi à réduire les inégalités sociales dans la sous-région.

Avec cette admission, la BRVM renforce sa position dans le domaine de la finance durable. Après la cotation du « Gender Bond » d'Ecobank Côte d'Ivoire en juin 2025, elle devient la deuxième place financière africaine en matière de cotation de « Social Bonds », derrière Johannesburg.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La sur souscription de 112 % enregistrée pour cette opération illustre à la fois la confiance des investisseurs et l'émergence d'un marché régional sensible aux enjeux de durabilité et d'impact social.

Ce succès témoigne de la vision structurante des autorités de l'UEMOA et de la synergie entre ses principales institutions (Commission de l'UEMOA, BCEAO, BOAD et AMF-UMOA). La BRVM a salué la CRRH-UEMOA, la SGI Impaxis Securities, l'ensemble des SGI de l'Union ainsi que les investisseurs régionaux et internationaux, dont Proparco du Groupe AFD, pour leur contribution à cette première historique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.