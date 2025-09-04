Congo-Kinshasa: La libération des prisonniers, un obstacle majeur dans les pourparlers de paix à Doha

Cela fait maintenant presque trois semaines que les délégués congolais et ceux de l'AFC/M23 sont à Doha pour poursuivre le processus de paix. Mais les avancées restent limitées. Aucun débat de fond n'a encore eu lieu, selon nos informations. Les deux camps restent bloqués sur les mesures dites de confiance, notamment la question sensible de la libération des prisonniers. Pourquoi ce blocage persiste-t-il et où en est-on exactement ?

Le premier problème, c'est la méfiance. Ces derniers jours, les sorties médiatiques assez virulentes des deux camps n'ont pas aidé à créer un climat de confiance. Ensuite, il y a un aspect technique, expliquent les autorités congolaises. L'AFC/M23 parle d'au moins 700 personnes arrêtées par Kinshasa. Il faut établir des listes, les certifier, les vérifier et obtenir l'accord de tous les camps. Pour cela, le CICR a été sollicité comme intermédiaire neutre, pour faciliter ce travail.

« Travail de fond »

Selon Jacquemain Shabani, vice-premier ministre congolais chargé de l'Intérieur; « Il y a le CICR et il y a la loi ». « C'est un travail de fond mené par différentes institutions pour répondre à la procédure qui va être mise en oeuvre », a-t-il dit. Le vice-premier ministre ne s'est cependant pas avancé sur la date exacte de ces libérations.

Autre sujet en discussion : la libération des prisonniers du camp gouvernemental, surtout des militaires. Ceux qui s'étaient cantonnés au quartier général de la Monusco avaient été acheminés de Goma à Kinshasa grâce au CICR, en avril.

Mais selon des sources gouvernementales, en janvier et février, environ 1 500 militaires ont été envoyés par l'AFC/M23 au camp militaire de Rumangabo, près de Goma, pour « reconditionnement » et plus de 300 membres de la garde républicaine ont été faits prisonniers. C'est justement autour de ces points que toutes les parties doivent trouver un accord avant d'aller plus loin.