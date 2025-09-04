Afrique de l'Ouest: Guinée-Sierra Leone - Une mission de la Cédéao pour évaluer le différend frontalier entre les deux pays

La Cédéao, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, confirme avoir envoyé une mission technique en Sierra Leone pour évaluer le différend frontalier avec la Guinée autour du village de Yenga. Ce territoire de l'est du pays est occupé par l'armée guinéenne depuis la guerre civile sierra-léonaise, qui a pris fin en 2002, malgré plusieurs accords de restitution.

D'après un responsable de l'organisation sous-régionale Cédéao, il s'agit d'une mission d'évaluation, composée de techniciens chargés de comprendre la situation et de rendre compte. « Ils n'ont aucun pouvoir de décision », précise-t-il. Leur rapport doit être remis aux chefs d'État, de Guinée et de Sierra Leone, conformément à une recommandation du dernier sommet de la Cédéao.

Le 29 août dernier, la délégation s'est rendue à Koindu, en Sierra Leone, ville frontalière proche de Yenga, pour constater les faits aux côtés des autorités locales. Mais dès le lendemain, la tension est montée, raconte le député sierra-léonais de Yenga, Fallah Kenawah Tengbeh.

« Le 30 août, à deux heures du matin, les forces guinéennes ont tiré en l'air. Le lendemain encore, des soldats armés ont pénétré dans les positions sierra-léonaises avant de se replier. C'est de la provocation. Nos populations souffrent, sans nourriture, sans soins, sans éducation. Nous ne sommes pas du tout satisfaits de l'attitude des forces de sécurité guinéennes ».

La Cédéao doit encore rencontrer les autorités guinéennes avant de finaliser son rapport. Mais pour le député Tengbeh, l'implication directe de Julius Maada Bio, chef de l'État de la Sierra Leone et actuel président de la Cédéao depuis juin, donne enfin une impulsion à ce dossier vieux de vingt ans.