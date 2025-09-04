Nigeria: La Chine remporte un succès stratégique dans le domaine du ciment

Dans le monde des affaires, le cimentier chinois Huaxin remporte un succès stratégique au Nigeria. Il a racheté pour 1 milliard de dollars plusieurs cimenteries à un groupe suisse. Ce qui place la société chinoise directement à la troisième place des plus gros cimentiers du pays, derrière les milliardaires Aliko Dangoté et Abdul Samad Rabiu.

Haro sur les cimenteries nigérianes. En rachetant la participation du groupe suisse Holcim dans Lafarge Africa au Nigéria, le chinois Huaxin s'offre quatre cimenteries pour une capacité de production de 10 millions de tonnes par an.

De quoi concurrencer sérieusement le milliardaire Aliko Dangoté dont le groupe est numéro 1 du ciment sur le continent africain. L'important marché nigérian, c'est une pierre de plus à l'édifice que se construit Huaxin Cement en Afrique.

Une stratégie expansionniste claire et rapide

Il y a d'abord eu, en 2020, des rachats d'unité en Tanzanie, puis la reprise du Français Lafarge en Zambie et au Malawi avant le Zimbabwe et l'Afrique du Sud.

Confrontés à un marché de l'immobilier au ralenti en Chine, les groupes comme Huaxin cherchent de nouveaux débouchés pour leurs matériaux de construction, et l'Afrique est le premier marché ciblé.

Huaxin Cement produit désormais 30 Millions de tonnes par an dans dix pays du continent, se rapprochant grandement des 52 millions de tonnes du groupe panafricain Dangote Cement.