Madagascar: Football/Mondial qualifications - Les Barea disposent d'avantages face aux Fauves

Madagascar affronte ce soir la République centrafricaine, dans le cadre de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, à Casablanca, au Maroc.

Jour J. Les Barea jouent ce soir, à 19 heures (heure malgache), contre les Fauves centrafricains, au stade Larbi Zaouli de Casablanca, pour la 7e journée des qualifications au Mondial 2026. Ce sera le troisième match officiel de la sélection dirigée par le Franco-Malgache Corentin Da Silva Martins.

Au classement provisoire, Madagascar occupe la troisième place avec 10 points (+3) après la sixième journée. Le Ghana domine le groupe avec 15 points (+10), suivi des Comores (12 points, +2). Les Malgaches n'ont d'autre choix que de s'imposer pour rester dans la course à la qualification.

Les statistiques sont favorables aux Barea. Madagascar a remporté les deux dernières confrontations officielles contre la Centrafrique. En août, lors de la phase de groupes du VIIIe Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), en Tanzanie, la sélection A' s'était imposée 2 à 0. Quelques mois plus tôt, le 19 mars, l'équipe A avait largement battu les Fauves 4 à 1 au match aller de la cinquième journée des qualifications, déjà sous la direction de Corentin Martins.

Atouts et perspectives

Les dernières victoires de la République centrafricaine remontent à mars 2023, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Madagascar s'était alors incliné à domicile (0-3), avant de concéder une nouvelle défaite à l'extérieur (0-2).

Sur le papier, la Grande Île part avec un avantage. Elle occupe le 115e rang mondial et le 29e africain au classement FIFA, contre la 134e place mondiale et la 39e africaine pour la Centrafrique.

L'exploit des Barea A' lors du CHAN constitue un atout supplémentaire, nombre de joueurs de l'équipe A ayant participé à la compétition. Une victoire ce soir viendrait confirmer la dynamique et la supériorité malgache dans ces confrontations directes.

Un autre facteur joue en faveur des Barea : leur familiarité avec le stade Larbi Zaouli, où ils évoluent régulièrement depuis plusieurs années. Une victoire face aux Fauves centrafricains constituerait un signal fort avant le prochain rendez-vous, prévu contre le Tchad. Madagascar recevra les Tchadiens lundi 8 septembre, à 19 heures, toujours à Casablanca, pour la huitième journée des éliminatoires.