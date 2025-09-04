Madagascar: Rap Gasy - North & Center célèbre ses 30 ans de scène

Pionnier du rap gasy, le groupe North & Center fêtera ses 30 ans de carrière le 5 octobre au Palais des sports Mahamasina. Ses membres ont présenté hier à l'IKM Antsahavola les grandes lignes de cette célébration.

Après Raboussa, place au rap. Le Palais des Sports Mahamasina s'apprête à accueillir de nouveau le groupe North & Center, qui fêtera ses 30 ans de carrière le 5 octobre.

« Trente ans après, nous sommes encore là. Nous faisons notre musique avec sérieux, en cherchant notre identité pour nous particulariser. À nos débuts, il était difficile de transmettre la valeur du rap gasy, mais nous avons travaillé pour qu'il soit à l'écoute de tous », confie Ralava, fondateur du groupe.

Le concert, d'une durée de quatre heures non-stop, réunira d'abord des figures légendaires du rap oldschool, mais aussi des voix montantes de la nouvelle génération urbaine. Parmi les invités : 8 Mena Maso, Ray Lasy, Donat, Sphynx, Samantha & Kayah, Psykopasy, Da Hopp, Doublenn, et quelques surprises promises par les organisateurs.

Une histoire gravée

Fondé en 1995 sur les bancs du lycée Saint-Joseph Mahamasina par KD et Murphy, le groupe s'est imposé comme une référence incontournable du rap gasy, mêlant rap, RnB mélodique et accents mélancoliques.

Avec des titres devenus cultes comme «Revy sa ditra», «Tsy digniko», «Mahatsiaro», «Magnigny», «Voady», «Very aho», «Lôsoanao», le groupe a marqué plusieurs générations de mélomanes.

Autoproduits depuis leurs débuts, les membres du groupe n'ont cessé d'innover, multipliant les concerts à guichets fermés d'Antsonjombe à Toamasina, en passant par Fianarantsoa.

Ils ont également contribué à la promotion du hip-hop malgache à travers l'ARC Studio, en soutenant et révélant de jeunes talents.

Pour ce concert anniversaire, North & Center revisitera ses grands classiques tout en dévoilant de nouvelles créations, fidèle à son style unique et à sa mission : transmettre et faire rayonner le rap gasy.