Madagascar: Mahajanga - Le nombre des bajajs limité à trois mille

L'effectif des taxis moto tricycles (TMT), en service dans la commune de Mahajanga est limité à trois mille à partir de cette année. L'application de l'arrêté est irrévocable.

La décision a été approuvée pendant la délibération du conseil municipal de Mahajanga en 2024. Les renouvellements des licences d'exploitation sont prioritaires au niveau de la municipalité.

La date limite de paiement du droit de renouvellement des licences d'exploitation était fixée au 20 août. Le coût de la taxe à verser auprès de la Trésorerie générale de Mahajanga est de 80 000 ariary. Le droit de stationnement pour chaque TMT s'élève à 14 400 ariary, payable à la caisse de l'Hôtel de Ville. Le même tarif est applicable pour toute nouvelle création.

« Le quota des tricycles en circulation à Mahajanga est limité à trois mille pour cette année 2025. C'est le verdict de la délibération effectuée en 2024. Jusqu'à maintenant, 2 700 bajajs ont renouvelé leur licence d'exploitation. Le délai était fixé depuis longtemps, mais tout le monde n'a pas encore effectué le renouvellement. Les retardataires sont attendus cette semaine. En revanche, la marge restante pour la création de nouvelles licences d'exploitation est de 150 bajajs », déclare le maire, Heriniaina Tia Solofomanga.

Obligatoire

L'arrêté municipal de 2014 stipule que la licence d'exploitation est obligatoire. Le droit pour la création d'une nouvelle licence d'exploitation s'élève à 400 000 ariary. De nombreuses personnes ont déposé leur dossier, mais comme le quota est strictement limité, les premiers arrivés seront les premiers servis. L'ouverture du dépôt des dossiers pour les nouvelles créations a débuté le 1er septembre.

Les pièces exigées pour le renouvellement de la licence d'exploitation sont nombreuses : deux photocopies de la carte grise ; deux photocopies de l'assurance ; deux copies de la carte d'identité nationale du propriétaire du véhicule ; deux copies de l'ancienne licence ; une double copie de la patente ; et une fiche de visite technique à joindre à la demande.

L'organisation et la gestion du transport en TMT, à Mahajanga restent encore très difficiles. Le secteur commence à être saturé, et une véritable gabegie est constatée. Des milliers de tricycles circulent dans la ville, et la moitié n'est pas en situation régulière. Chaque jour, de nombreuses infractions sont relevées.

Le code de la route est tout simplement ignoré. Les conducteurs de tricycles doivent être âgés d'au moins 21 ans et être en possession d'un permis de conduire de catégorie A (moto) et B (voiture de tourisme). De plus, la capacité (formation) est également obligatoire. Les tricycles peuvent circuler librement 24h/24 et 7j/7.