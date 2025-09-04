Maroc: La militante Ibtissame Lachgar condamnée à trente mois de prison ferme pour «atteinte à l'islam»

4 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Matthias Raynal

Deux ans et demi de prison ferme et une amende de 50 000 dirhams, soit environ 5 000 euros. Au Maroc, Ibtissame Lachgar a été reconnue coupable ce mercredi 3 septembre « d'atteinte à l'islam ». Elle avait été arrêtée le 10 août dernier, pour avoir publié sur les réseaux sociaux une photo sur laquelle elle portait un t-shirt au message jugé offensant envers Dieu. La militante féministe reste donc en détention. Son équipe de défense est sous le choc.

Au tribunal de première instance de Rabat au Maroc, les défenseurs d'Ibtissame Lachgar espéraient son acquittement. Ils ne s'attendaient pas à une peine aussi lourde. Maître Khadija Rouggani, l'une de ses avocates, se dit sous le choc. « La condamnation est très dure, très pénible et je la trouve même choquante. Ils n'ont pas pris en considération les circonstances atténuantes, ni l'état de santé d'Ibtissame Lachgar ».

Atteinte d'un cancer, Ibtissame Lachgar est apparue fatiguée lors de son procès. Devant la cour, elle a affirmé avoir porté le t-shirt controversé pour dénoncer les violences faites aux femmes, sans viser une religion en particulier. L'équipe de défense a décidé de faire appel, précise Maître Khadija Rouggani. « Ce n'est pas seulement la responsabilité de la défense, mais ça relève de la responsabilité des médias, également de la société civile et de tous les acteurs qui sont concernés par les droits de l'homme et essentiellement le droit d'expression, le droit d'opinion. Donc, tous ces acteurs-là doivent défendre le cas d'Ibtissame Lachgar ».

Connue au sein de la société civile pour son militantisme en faveur des libertés individuelles et pour ses actions choc, Ibtissame Lachgar avait déjà défrayé la chronique par le passé, sans jamais faire l'objet de poursuites.

