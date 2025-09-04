Afrique: Maurice Kamto décrypte le droit international pour un continent souverain

Dans un paysage politique souvent dominé par les discours éphémères, la publication d'un ouvrage de 557 pages sur le droit international et le polycentrisme normatif par Maurice Kamto représente bien plus qu'une contribution académique : c'est un acte de résistance intellectuelle.

Publié à l'Académie de Droit International de La Haye, ce livre souligne que la pensée profonde reste une arme redoutable face aux manipulations politiques. Ici, ce n'est pas seulement l'opposant camerounais qui s'exprime, mais le juriste de renommée mondiale, dont les travaux résonnent bien au-delà des frontières africaines .

Kamto, professeur émérite de droit public et ancien président de la Commission du Droit International des Nations Unies, rappelle que la souveraineté des États ne se limite pas à l'indépendance formelle. Elle exige une maîtrise des règles juridiques globales qui régissent les relations internationales. Dans ses écrits, il revisite des concepts clés comme le jus cogens et les obligations erga omnes, tout en critiquant les interprétations dévoyées des traités coloniaux . Cette approche éclaire under jour nouveau les défis des États africains, souvent enchaînés par des héritages juridiques inéquitables.

Mais au-delà de la technique juridique, l'ouvrage porte un message de géocitoyenneté : pour se libérer, les peuples doivent comprendre les mécanismes normatifs mondiaux. Kamto affirme que la souveraineté véritable est synonyme de capacité à décider librement de son avenir, sans ingérence extérieure . Cette vision est cruciale dans un contexte africain où la rigidité des conceptions de la souveraineté a souvent entravé l'épanouissement des droits humains et la démocratie .

Par ce livre, Kamto élargit l'horizon de la responsabilité citoyenne. Il offre aux intellectuels, activistes et décideurs des outils pour décoder les pièges du système international. Dans une ère de polycentrisme normatif, où les règles émergent de multiples acteurs globaux, cette connaissance devient un bouclier contre la domination.