Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif poursuit la distribution de cartables à l'occasion de la rentrée scolaire

Bayt Mal Al-Qods Acharif poursuit l'opération de distribution de cartables à l'occasion de la rentrée scolaire, au profit de 2.300 élèves issus de milieux sociaux défavorisés, répartis sur l'ensemble des quartiers, villages et camps relevant de la Ville Sainte.

Un budget de 125.000 dollars américains est mobilisé pour mener à bien cette opération, financée par des institutions marocaines.

Dans ce cadre, une cérémonie a eu lieu lundi au siège du gouvernorat d'Al-Qods à Al-Ram, au nord de la Ville Sainte, pour la remise des cartables aux enfants bénéficiaires, en présence de leurs familles et des responsables locaux.

A cette occasion, le vice-gouverneur d'Al-Qods, Abdellah Sayyam, a souligné que cette opération vise à apporter un soutien précieux aux élèves maqdessis en leur fournissant l'ensemble des fournitures scolaires nécessaires, ajoutant que ce geste noble reflète l'engagement du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple palestinien en général, et des habitants de la Ville Sainte, en particulier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, la directrice du département des affaires sociales au Gouvernorat, Inaam Abuzaiter, a indiqué que l'Agence Bayt Mal Al-Qods s'est rapidement mobilisée pour distribuer des cartables et fournitures scolaires de base aux enfants d'Al-Qods, dans un contexte économique difficile.

Par ailleurs, une délégation de l'Agence s'est rendue mardi à l'école "Al-Issrar", relevant de l'Hôpital Augusta Victoria (Al-Mutlaa), sur le mont des Oliviers, où des cartables ont été distribués au profit des élèves atteints de cancer et d'insuffisance rénale.

La directrice de l'école, Hoyam Sandouqa, a affirmé que cette initiative atteste de la solidarité de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avec les élèves de l'école, à travers la remise de cartables et de fournitures scolaires, ainsi que de brochures de sensibilisation à l'importance d'Al-Qods et de l'identité nationale palestinienne.

De son côté, le responsable au Centre d'action communautaire à l'Hôpital Al-Mutlaa, Ibrahim Al-Khatib, a exprimé ses remerciements au Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour cette généreuse initiative, soulignant l'impact positif de telles actions sur les élèves et leurs familles au début de cette nouvelle année scolaire.

Des enfants en situation de handicap bénéficieront également de l'opération de distribution de cartables, dans le cadre de l'engagement de l'Agence à consacrer une partie de ses projets et programmes aux personnes à besoins spécifiques.

Ces cartables comprennent des fournitures et outils scolaires, ainsi que divers supports pédagogiques, destinés à aider les élèves dans leur apprentissage et parcours scolaire.