Afrique: Mondial U20 - Double confrontation amicale Maroc-USA

3 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

La sélection nationale des moins de 20 ans (U20) disputera deux matchs amicaux contre son homologue américaine, les 5 et 7 septembre, dans la ville de Pinatar (près de Murcie) en Espagne.

Ces deux rencontres, prévues à partir de 19 heures, s'inscrivent dans le cadre du programme de préparation de l'équipe nationale des moins de 20 ans pour la Coupe du monde prévue au Chili, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site officiel.

En prévision de cette double confrontation, ajoute le communiqué, l'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans, Mohamed Ouahbi, a convoqué 29 joueurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il s'agit de : - Ismaël Aouad (RC Lens/France), Ayman Arguigue (CD Teruel/Espagne), Ismail Bakhty (Sturm Graz/Autriche), Yanis Benchaouch (AS Monaco/France), Adam Benaissa (Elche CF/Espagne), Ilias Boumassaoudi (Den Bosch/Hollande), Ayoub Chaikhoun (FC Nuremberg/Allemagne), Ali Houary (Elche CF/Espagne), Salim Laghzaoui (Fredrikstad FK/Norvège), Ibrahim Gomis (Olympique de Marseille/France), Issa Habri (Stade Rennes/France), Yassine Khalifi (Charleroi/Belgique), Hamza Koutoune (Annecy/France), Ali Maamar (Anderlecht/Belgique), Othmane Maama (Watford/Angleterre), Julien Mesbahi (FC Emmen/Pays Bas), Saad El Haddad (Venezia FC/Italie), Anas Tajouart (Anderlecht/Belgique), Mohamed Yassir Zabiri (Famalicão/Portugal), Younes El Bahraoui (KACM), Mohamed Hamony (Girona/Espagne), Mouad Dahak (Raja CA), Houssam Essadak (Union Touarga), Mohamed Taha Majni (Union Touarga), Ilyas Mahsoub (USM Oujda), Abdelhakim Mesbahi (AS FAR), Fouad Zahouani (Union Touarga), Gessime Yassine (US Dunkerque/France) et Youssef Hamdaoui (Antwerp/Belgique)

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.